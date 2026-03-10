Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
crosur constructor
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

10 de marzo de 2026

CHILE NO FIRMÓ LA "COALICIÓN MILITAR" DE TRUMP PORQUE KAST AÚN NO ES PRESIDENTE

​​​​​Chile fue el único país que no firmó la declaración de la Conferencia de las Américas contra los carteles, impulsada por Trump. La delegación chilena estuvo encabezada por José Antonio Kast como Presidente electo, sin facultades legales para comprometer al Estado en una coalición militar regional.

Conferencia de las Americas 2026

​La Conferencia de las Américas contra los carteles del narcotráfico, realizada en Doral el 4 y 5 de marzo de 2026, concluyó con una declaración conjunta que busca crear una coalición regional para enfrentar el narcoterrorismo y otras amenazas en el hemisferio occidental.

​El documento compromete a los países firmantes a ampliar la cooperación bilateral y multilateral en seguridad, reforzar la seguridad fronteriza, combatir el tráfico ilícito y proteger infraestructuras críticas, además de avanzar bajo el principio estratégico de “paz a través de la fuerza”.

Pese a haber participado en la reunión, Chile fue el único país que no firmó la declaración. La razón es institucional: la delegación chilena estuvo encabezada por José Antonio Kast en calidad de Presidente electo, sin facultades de gobierno en ejercicio para comprometer formalmente al Estado en una alianza de seguridad de este tipo. De este modo, el país quedó al margen de la firma debido a que el próximo Mandatario aún no asume el cargo.

​​La iniciativa surge además en un momento de intensa actividad internacional de Washington, tras intervenciones unilaterales recientes en Venezuela y ahora en Irán.

En ese contexto, la coalición busca consolidar un nuevo dispositivo de seguridad hemisférica bajo liderazgo estadounidense, ampliando el combate al crimen organizado hacia una lógica estratégica que combina narcotráfico, terrorismo y protección de infraestructuras críticas.

​No obstante, el diseño del bloque ha generado interrogantes. La ausencia de México y Colombia, dos actores centrales en la lucha contra los cárteles, junto con el carácter ad hoc de la alianza, plantea dudas sobre su viabilidad y sus implicancias geopolíticas en la región.

​La coordinación del nuevo esquema estará a cargo de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y figura clave en la política migratoria de Donald Trump, quien fue designada enviada especial para articular esta coalición regional.

FUENTE: El Mostrador


respublica

INSTITUTO RES PUBLICA ANALIZA CONSECUENCIAS POLÍTICAS DEL CABLE SUBMARINO CON CHINA A DÍAS DEL TRASPASO DE MANDO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

50 % DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PUENTE RUBENS EN PUERTO NATALES

Leer Más

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

Las autoridades, destacaron además que en la iniciativa se brinda empleo a más de 100 personas, invirtiéndose en la obra $24.423.491.419 con financiamiento sectorial del Ministerio de Obras Públicas.

puente rubens 3
nuestrospodcast
SEMINARIO AChM DE EDUCACIÓN PÚBLICA (5)

ALCALDE RADONICH EXPONDRÁ EXPERIENCIA DE PUNTA ARENAS EN SEMINARIO SOBRE EDUCACIÓN PÚBLICA

crosur constructor
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

crosur constructor
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Conferencia de las Americas 2026

CHILE NO FIRMÓ LA "COALICIÓN MILITAR" DE TRUMP PORQUE KAST AÚN NO ES PRESIDENTE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BALANCE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN (3)

MÁS DE 10 MIL PERMISOS DE CIRCULACIÓN YA PAGADOS EN PUNTA ARENAS

Portada El amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
mercado campesino indap

CONVENIOS BUSCAN FORTALECER Y DAR CONTINUIDAD AL MERCADO CAMPESINO DE INDAP EN MAGALLANES