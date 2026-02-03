ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE IMPULSA DIFUSIÓN INTERNACIONAL PARA 2026

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Sara Adema, gerenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST), abordó el trabajo que desarrolla la entidad para fortalecer el turismo y posicionarlo a nivel internacional.

​La asociación está compuesta por 17 empresas, la mayoría con operación directa en el Parque Nacional Torres del Paine. Junto con eso, comentó que trabajan directamente con CONAF, SERNATUR, municipalidades y el Gobierno Regional.



Finalmente, destacó los esfuerzos por reducir la estacionalidad del turismo, potenciando la promoción de Magallanes durante todo el año. En esa línea, adelantó nuevas acciones de difusión internacional para 2026, enfocadas en mercados estratégicos y en consolidar el turismo invernal como una oportunidad de desarrollo para la región.



