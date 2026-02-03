Punta Arenas,
3 de febrero de 2026

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE IMPULSA DIFUSIÓN INTERNACIONAL PARA 2026

Buenos días región

Sara Adema

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Sara Adema, gerenta de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos Torres del Paine (HYST), abordó el trabajo que desarrolla la entidad para fortalecer el turismo y posicionarlo a nivel internacional. 

​La asociación está compuesta por 17 empresas, la mayoría con operación directa en el Parque Nacional Torres del Paine. Junto con eso, comentó que trabajan directamente con CONAF, SERNATUR, municipalidades y el Gobierno Regional.

Finalmente, destacó los esfuerzos por reducir la estacionalidad del turismo, potenciando la promoción de Magallanes durante todo el año. En esa línea, adelantó nuevas acciones de difusión internacional para 2026, enfocadas en mercados estratégicos y en consolidar el turismo invernal como una oportunidad de desarrollo para la región.


CIUDADANO ISRAELÍ FORMALIZADO POR ENCENDER CIGARRILLO EN TORRES DEL PAINE DEBERÁ DONAR $1 MILLÓN A BOMBEROS Y NO PODRÁ INGRESAR A CHILE POR UN AÑO

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC ROMPE CON EL PARTIDO REPUBLICANO Y DENUNCIA “TRAICIÓN” Y VIEJAS PRÁCTICAS POLÍTICAS CONTRA MAGALLANES

CONOCE TODO LO QUE PUEDES VIVIR EN HOTELES Y CASINOS DREAMS

MAGALLANES REGISTRÓ LA SEGUNDA MAYOR OCUPACIÓN HOTELERA DEL PAÍS EN DICIEMBRE DE 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE IMPULSA DIFUSIÓN INTERNACIONAL PARA 2026

HITO ARQUEOLÓGICO EN LA PATAGONIA: PUBLICAN PRIMER REGISTRO DE GRABADOS RUPESTRES EN MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 1 DE FEBRERO 2026

ayuda municipalidad punta arenas

PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO