31 de enero de 2026
COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CRISIS DE GESTIÓN EN SLEP MAGALLANES
El gremio docente alertó por problemas administrativos y laborales que han afectado directamente a profesoras y profesores de la región, reiterando la necesidad de transparencia y resguardo de derechos.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes manifestó su profunda preocupación frente a los hechos de público conocimiento vinculados a la gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, particularmente tras la salida del Subdirector de Administración y Finanzas y los antecedentes administrativos y laborales difundidos por la prensa regional.
Desde la organización gremial calificaron como grave la persistencia de problemas de gestión que han tenido consecuencias directas para las y los docentes de la región, entre ellas atrasos en el pago de cotizaciones previsionales y de salud, así como descuentos asociados a créditos y convenios, situaciones que han afectado la estabilidad económica y la seguridad social del profesorado.
El Colegio de Profesores fue enfático en señalar que esta crisis no ha sido provocada por las y los docentes, pero sí ha impactado directamente en sus condiciones laborales, generando durante meses un escenario de incertidumbre, desconfianza y vulneración de derechos laborales básicos. En este contexto, recordaron que como gremio han denunciado oportunamente estas situaciones y exigido respuestas claras y soluciones concretas.
Asimismo, el comunicado subraya la necesidad de que las autoridades competentes aseguren el correcto funcionamiento del SLEP Magallanes, resguarden los recursos públicos y garanticen el respeto irrestricto a los derechos de quienes trabajan en el sistema de educación pública de la región.
Finalmente, el Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes reiteró su compromiso con la defensa de la educación pública y con la protección de las condiciones laborales y previsionales del profesorado, señalando que se mantendrán vigilantes y acompañando a sus bases hasta que se garantice plenamente el respeto a sus derechos.
