Punta Arenas,
31 de enero de 2026

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CRISIS DE GESTIÓN EN SLEP MAGALLANES

El gremio docente alertó por problemas administrativos y laborales que han afectado directamente a profesoras y profesores de la región, reiterando la necesidad de transparencia y resguardo de derechos.

Slep Magallanes aclara inquietudes de profesores en Puerto Natales

El Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes manifestó su profunda preocupación frente a los hechos de público conocimiento vinculados a la gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, particularmente tras la salida del Subdirector de Administración y Finanzas y los antecedentes administrativos y laborales difundidos por la prensa regional.

Desde la organización gremial calificaron como grave la persistencia de problemas de gestión que han tenido consecuencias directas para las y los docentes de la región, entre ellas atrasos en el pago de cotizaciones previsionales y de salud, así como descuentos asociados a créditos y convenios, situaciones que han afectado la estabilidad económica y la seguridad social del profesorado.

El Colegio de Profesores fue enfático en señalar que esta crisis no ha sido provocada por las y los docentes, pero sí ha impactado directamente en sus condiciones laborales, generando durante meses un escenario de incertidumbre, desconfianza y vulneración de derechos laborales básicos. En este contexto, recordaron que como gremio han denunciado oportunamente estas situaciones y exigido respuestas claras y soluciones concretas.

Asimismo, el comunicado subraya la necesidad de que las autoridades competentes aseguren el correcto funcionamiento del SLEP Magallanes, resguarden los recursos públicos y garanticen el respeto irrestricto a los derechos de quienes trabajan en el sistema de educación pública de la región.

Finalmente, el Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes reiteró su compromiso con la defensa de la educación pública y con la protección de las condiciones laborales y previsionales del profesorado, señalando que se mantendrán vigilantes y acompañando a sus bases hasta que se garantice plenamente el respeto a sus derechos.

Firma convenio

SLEP MAGALLANES Y ASOCIACIÓN REGIONAL DE FÚTBOL FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN EN POS DEL CAMPEONATO ZONAL SUR QUE SE REALIZA EN PUNTA ARENAS

MINVU ENTREGA 125 SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA PROYECTOS EN PUNTA ARENAS

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

Las iniciativas Brisas del Estrecho 3 y Lomas del Bosque 7 permitirán avanzar en la construcción de 147 viviendas, en el marco del Plan de Emergencia Habitacional en la Región de Magallanes.

PUNTA ARENAS REÚNE MÁS DE 57 TONELADAS DE AYUDA PARA DAMNIFICADOS POR INCENDIOS EN TREHUACO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Slep Magallanes aclara inquietudes de profesores en Puerto Natales

COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES MANIFIESTA PREOCUPACIÓN POR CRISIS DE GESTIÓN EN SLEP MAGALLANES

IGMantartica

INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM) FORTALECE LA RED SIRGAS-CHILE EN LA ANTÁRTICA

UNA NUEVA LUZ PARA NATALES: GOBERNADORA (S) Y ALCALDESA FIRMAN CONVENIO PARA RECAMBIO DE MÁS DE TRES MIL LUMINARIAS