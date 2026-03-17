MÁS DE 10 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO SUMA EL PROGRAMA AMBULATORIO BÁSICO PARA CONSUMO DE SUSTANCIAS EN MAGALLANES

Durante la mañana de este martes, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el coordinador de programa, Oscar Neira, junto a la trabajadora social Loreto Pino, dieron a conocer detalles del programa ambulatorio básico orientado a personas con problemas de consumo abusivo de sustancias, iniciativa que forma parte del Servicio de Salud Magallanes.

El programa, que se encuentra operativo desde el año 2013, surge a partir de un convenio de programación técnica y financiera entre el Servicio de Salud Magallanes, el Ministerio de Salud y SENDA, permitiendo desarrollar una variedad de dispositivos de tratamiento enfocados en distintos grupos etarios. En este contexto, se destacó que el acceso es de carácter voluntario, dirigido a usuarios Fonasa mayores de edad que requieran apoyo profesional.

Actualmente, el equipo trabaja con un mínimo de 25 usuarios mensuales, cuyas edades fluctúan entre los 25 y 50 años, manteniendo una atención constante en sus dependencias ubicadas en calle Piloto Pardo #423, en Punta Arenas.

En cuanto a la composición de quienes participaron del programa durante el año 2025, se informó que un 83% correspondió a hombres, mientras que un 17% fueron mujeres, reflejando una mayor prevalencia de atención en población masculina.

Desde el equipo recalcaron la importancia de este tipo de iniciativas en la red de salud regional, considerando el acompañamiento profesional que se entrega a quienes buscan enfrentar problemáticas asociadas al consumo de sustancias, promoviendo procesos de rehabilitación y apoyo integral en la comunidad.





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