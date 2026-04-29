TRATAMIENTO INTEGRAL PARA PERSONAS CON FIBROMIALGIA YA ES UNA REALIDAD: GORE Y SERVICIO DE SALUD MAGALLANES LANZAN PROGRAMA QUE LLEGA A MÁS DE LA MITAD DE LOS DIAGNOSTICADOS

A pesar del diagnóstico de base de las asistentes que estaban en la tarde en el auditorio del hospital Dr. Augusto Essmann Burgos, en Puerto Natales, y del dolor que les podría haber ocasionado el dolor ir hasta allí, la alegría se podía sentir en el ambiente: el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto al Servicio de Salud Magallanes y la Agrupación de Pacientes con Fibromialgia y Dolores Crónicos de Puerto Natales, lanzaron el programa para la atención de personas que viven con esta enfermedad.

El programa nace de la “Mesa de Bienestar Integral” del Gobierno Regional, compuesta también por el Servicio de Salud y las agrupaciones regionales de fibromialgia: juntos visualizaron como brecha la necesidad de una mayor cobertura en establecimientos de la red de salud para la atención de usuarios con este diagnóstico.

Concretamente, se identificó la necesidad de acceso universal al tratamiento, independiente de la previsión de salud; junto con un mayor acceso a fármacos, y acceso también a rehabilitación integral (kinesiológica, de terapia ocupacional, nutricional y psicológica).

En Magallanes se han diagnosticado 1.320 personas con fibromialgia. El programa apunta a una población objetivo de 700 pacientes, que representan el 53% del total. De ellas, se distribuyen inicialmente así: 551 intervenciones directas en Punta Arenas (de las 1.040 diagnosticadas, correspondiendo así al 53% de la cobertura); 214 en Natales (interviniendo a 113, replicando la fórmula del 53%); 57 diagnósticos en Porvenir, llegando a 30 personas; y nueve personas en Cabo de Hornos, cubriendo a seis.

El presupuesto total del programa es de $1.295.023.832, financiado 100% por el Gobierno Regional, y su duración es de 24 meses.

El Gobernador Regional, Jorge Flies, no escondió su alegría: “Estamos muy contentos de poder dar inicio a un programa muy anhelado, que costó mucho sacar adelante, que es un programa piloto a nivel nacional”.

La máxima autoridad regional recordó la promulgación de la Ley de Fibromialgia en 2023, que desde entonces no tiene partida presupuestaria. “Hemos estado trabajando con las agrupaciones largamente durante estos años y, en conjunto con el Servicio de Salud, a quien quiero agradecer, hemos levantado un proyecto piloto que abarca toda la región, con cobertura que están sobre los diagnósticos que hoy tenemos”, dijo.

La formulación del programa fue mancomunadamente con las organizaciones de la sociedad civil. Detalló Flies:

“El programa nace con las agrupaciones, tanto en Punta Arenas como en Natales, y se vieron los casos en Porvenir y en Puerto Williams, y se dijo qué se necesita, puntualmente, y cuáles eran las falencias. Entre los temas encontrados fueron el diagnóstico oportuno, que muchas veces es muy tardío; el poder acceder a especialista, y después a médico y a un equipo multidisciplinario que incluye psicólogo en el ámbito de salud mental; kinesiólogo en lo osteomuscular; terapeuta ocupacional en lo de la vida diaria; nutricionista para el soporte de la enfermedad; y los medicamento que tienen que ir acompañando que muchas veces, sobre todo en Atención Primaria de Salud, están fuera del arsenal habitual”.

Verónica Yáñez, directora del Servicio de Salud, valoró que el financiamiento del Gobierno Regional “hace carne el marco de lo que señala la ley respecto a fibromialgia y su implementación desde un enfoque multidisciplinario e integral”.

En la misma línea, precisó que la cobertura actual del programa apunta a quienes “no necesariamente están con una confirmación diagnóstica, sino también pueden acceder al proceso de diagnóstico para garantizar esta cobertura que vamos a financiar, no tan solo desde el ámbito técnico y clínico, sino también respaldaremos la ampliación de coberturas en atención primaria para brindar más medicamentos y mayor acceso para aquellos que sufren dolor crónico”.

Regina Saldivia, presidenta de la Agrupación de Pacientes con Fibromialgia de Natales, sinceró: “Estoy muy contenta, muy feliz. Sentirlo tan cerca hoy, que está resultando este programa, me tiene feliz: por toda la gente, nuestras compañeras, las socias de la agrupación y por gente que no está, pero que pertenecen a la región”.

“Invito a la gente a inscribirse en la misma agrupación, con nosotros, para ver dónde, cómo, cuándo nos vamos a juntar, para ver cómo se va hacer”, cerró.

Durante la presentación del programa hubo también emotivos y significativos saludos de Inés Vidal, una de las grandes impulsoras de la iniciativa, y de la diputada Javiera Morales.

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