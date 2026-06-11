¿QUÉ LE OCURRE AL CEREBRO CUANDO CONSUME ALCOHOL U OTRAS DROGAS? ESTUDIANTES DEL INSUCO APRENDIERON DE MANO DE LA CIENCIA

​Una enriquecedora experiencia de aprendizaje vivieron estudiantes del Instituto Superior de Comercio (INSUCO) de Punta Arenas, quienes visitaron Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, CEBIMA, del CADI de la Universidad de Magallanes para participar en una jornada orientada a fortalecer factores protectores frente al consumo de alcohol y otras drogas.



La actividad, organizada por SENDA Previene Punta Arenas y ejecutada por la Delegación Presidencial Regional, permitió acercar la ciencia a las y los adolescentes a través de experiencias prácticas que abordaron el funcionamiento del cerebro y los efectos que distintas sustancias pueden tener sobre el sistema nervioso central.



Durante la jornada, las y los estudiantes participaron en actividades de indagación científica utilizando modelos tridimensionales de cerebro a escala humana, observación de tejidos mediante microscopía y el trabajo con organismos utilizados en investigación científica, herramientas que permitieron comprender de manera concreta distintos procesos biológicos y cognitivos.



La directora regional de SENDA Magallanes destacó el valor de estas iniciativas para la prevención. "La evidencia científica es una herramienta fundamental para que las y los jóvenes puedan tomar decisiones informadas. Acercar conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro y los efectos del consumo de alcohol y otras drogas fortalece los factores protectores y promueve proyectos de vida saludables", señaló.



El investigador Waldo Cerpa, principal colaborador de la iniciativa, explicó que la actividad buscó despertar la curiosidad de estudiantes mediante la observación y el análisis científico. "Utilizamos la indagación científica para descubrir cómo funcionan distintos procesos del cuerpo humano, concentrándonos especialmente en el cerebro. Conversamos sobre cómo procesa la información, cómo algunas lesiones pueden generar daños permanentes y cómo el consumo de alcohol y otras drogas afecta diversos procesos cognitivos asociados al sistema nervioso central", indicó.



El científico destacó además el interés y participación demostrada por las y los estudiantes durante toda la jornada. "las y los jóvenes tuvieron la oportunidad de trabajar con modelos tridimensionales del cerebro, utilizar microscopía para observar tejidos y conocer organismos que usamos en el laboratorio para responder preguntas científicas. Lo más valioso fue ver cómo se entusiasmaron con la ciencia y cómo fueron construyendo sus propias preguntas a partir de la experiencia", afirmó.



Agregó Cerpa que "Cuando hablamos del consumo de alcohol y otras drogas, no estamos hablando de un efecto aislado, sino de cómo se ven afectados múltiples procesos cognitivos relacionados con el sistema nervioso central. Comprender esto desde la ciencia permite que las y los estudiantes tomen decisiones más informadas respecto de su salud y su futuro".

La actividad también permitió a las y los estudiantes observar distintos tejidos con patologías específicas y comprender, desde una perspectiva científica, la importancia del cuidado de la salud y la prevención de conductas de riesgo.



Esta iniciativa forma parte del trabajo permanente que desarrolla SENDA Previene Punta Arenas para fortalecer conocimientos, habilidades y entornos protectores que contribuyan al bienestar integral de niñas, niños y adolescentes de la comuna y que se suma al Mes de la Prevención.



