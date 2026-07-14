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14 de julio de 2026

CARABINEROS DETIENE A SUJETO CON PISTOLA Y MÁS DE 36 GRAMOS DE COCAÍNA EN PUNTA ARENAS

​El procedimiento se registró durante patrullajes preventivos en el sector sur de Punta Arenas. El imputado mantenía una pistola calibre 9 milímetros y más de 36 gramos de clorhidrato de cocaína.

detenido13jul2026

La tarde del lunes 13 de julio, un procedimiento realizado por Carabineros de la Sección Centauro de Punta Arenas culminó con la detención de un hombre que portaba un arma de fuego y droga, en el marco de patrullajes preventivos efectuados en el sector sur de la comuna.

El operativo se desarrolló cuando personal policial llegó a la intersección de las calles Salvador Allende y Augusto Lutz, lugar donde detectó a un grupo de individuos reunidos alrededor de un vehículo, situación que motivó una fiscalización preventiva.

Al acercarse al lugar, los funcionarios observaron que uno de los sujetos intentó ocultar un bolso de mano, lo que llevó a los efectivos a revisar sus pertenencias. En el interior del bolso encontraron una pistola calibre 9 milímetros, la que mantenía cinco cartuchos a fogueo sin percutir.

Durante la inspección también fueron hallados 43 envoltorios con una sustancia de color blanco, la que fue sometida a la prueba de campo correspondiente, estableciéndose que correspondía a clorhidrato de cocaína, con un peso total de 36 gramos y 800 miligramos.

Ante estos antecedentes, Carabineros procedió a la detención del individuo, identificado con las iniciales B.I.H.V., quien mantiene antecedentes penales por los delitos de microtráfico, porte de arma blanca y violación de morada.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado quedó a disposición de la justicia y pasó a control de detención durante la jornada de este martes 14 de julio.

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