JEFE REGIONAL SUBDERE COMPLETA DESPLIEGUE TERRITORIAL EN LAS 11 COMUNAS DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

​ Con una visita a la comuna de Timaukel, el jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), Javier A. Labrín Jofré, completó el despliegue territorial en la totalidad de las comunas de la región de Magallanes y la Antártica Chilena.



Desde el inicio de su gestión, en marzo de este año, la autoridad regional se propuso como uno de sus objetivos centrales recorrer todas las comunas de la región, dando cumplimiento a la instrucción del subsecretario Sebastián Figueroa de acercar la gestión de la Subsecretaría a las personas. El despliegue no solo consideró las 10 municipalidades, sino que también incluyó una visita a la Antártica, en donde existe un proyecto del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE); la reposición de instalaciones científico-logísticas de la Base Profesor Julio Escudero Guzmán, de un presupuesto de 80.000.000 M$.



En ese sentido, el jefe SUBDERE afirmó: “en menos de 100 días habíamos recorridos las 4 provincias, y ahora, en menos de 120, podemos afirmar que visitamos las 11 comunas y 10 municipios de nuestra región. Buscando ser un vaso comunicante entre las necesidades locales y la mirada nacional”.



En el marco de este despliegue, Labrín Jofré expuso ante los distintos concejos municipales los alcances del PEDZE, explicando su importancia e impacto en la región. Asimismo, sostuvo reuniones con los equipos municipales para conocer las necesidades particulares de cada comuna y evaluar cómo estas pueden traducirse en iniciativas de inversión financiables a través de la Subsecretaría. Al respecto, los concejales destacaron la relevancia de estas instancias, manifestando su agradecimiento por poder ser parte de la agenda de una autoridad regional, lo que les permite conocer de manera directa el rol y el quehacer de la institución en el territorio.



La agenda contempló la visita a distintas obras en ejecución, permitiendo constatar en terreno su relevancia para cada comuna. Entre ellas, el jefe de la Unidad Regional estuvo presente en el cierre del programa de esterilización en Puerto Natales, conoció el inicio de obras de mejoramiento del camping municipal en San Gregorio, visitó las obras de agua potable y alcantarillado en Timaukel, y el avance de la obra PEDZE infraestructura portuaria en Puerto Williams, entre otras.

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De esta manera, la SUBDERE reafirma su compromiso de trabajar en terreno y de manera articulada con los gobiernos locales, priorizando el financiamiento de proyectos que respondan a las necesidades como seguridad y reactivación económica en la región de Magallanes y Antártica Chilena.

