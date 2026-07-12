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12 de julio de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI SOLICITA TRANSPARENTAR UTILIDADES DE LA CONCESIONARIA ANTES DE LA NUEVA LICITACIÓN DE ZONA FRANCA

​El parlamentario pidió conocer las utilidades de la actual empresa administradora y solicitó que las bases de la futura concesión sean revisadas por la Comisión de Zonas Extremas del Senado.

Karim Bianchi

El senador por Magallanes, Karim Bianchi, solicitó mayor transparencia en el proceso de elaboración de las bases para la próxima licitación de la Zona Franca de Punta Arenas, cuya futura concesión definirá la administración del recinto por los próximos 30 años. El parlamentario planteó la necesidad de resguardar los intereses de la región durante el desarrollo del proceso.

Bianchi sostuvo que la Zona Franca fue concebida como un mecanismo para contribuir a la regulación de precios en una zona extrema y manifestó su preocupación por los costos que actualmente enfrentan los consumidores. En ese contexto, señaló que los beneficios económicos obtenidos por la concesionaria deben ser conocidos antes de avanzar en una nueva licitación.

Asimismo, informó que solicitó que el proceso de elaboración de las bases técnicas sea expuesto ante la Comisión de Zonas Extremas del Senado, con el propósito de revisar los lineamientos del futuro contrato junto a las autoridades competentes. A su juicio, una concesión de 30 años requiere una discusión técnica y un proceso transparente.

Como parte de sus acciones de fiscalización, el senador ingresó un oficio al Gobierno Regional para solicitar información sobre las utilidades de la actual empresa administradora, Sociedad Rentas Inmobiliarias. Según indicó, estos antecedentes permitirán evaluar las condiciones bajo las cuales se desarrollará la próxima licitación de la Zona Franca de Punta Arenas.


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DIPUTADO RIQUELME APUNTA AL GOBIERNO REGIONAL POR LA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA: "NO PODEMOS NUEVAMENTE ENTREGAR A DEDO EL CONTRATO"

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