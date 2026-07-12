GREENPEACE CUESTIONA NORMAS DE LA MEGARREFORMA QUE PERMITIRÍAN RELOCALIZAR SALMONERAS EN ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

Greenpeace manifestó su rechazo a las normas de relocalización incorporadas en la denominada megarreforma impulsada por el Gobierno, al señalar que estas permitirían el traslado de concesiones acuícolas hacia áreas marinas protegidas de la zona austral. Según la organización, las disposiciones facilitarían la instalación de centros de cultivo en ecosistemas de alta sensibilidad ambiental.

La entidad afirmó que el mecanismo de "micro-relocalizaciones" fue incorporado sin estudios técnicos que evalúen sus efectos sobre la acumulación de residuos y otros impactos ambientales. En ese contexto, sostuvo que la medida permitiría trasladar operaciones actualmente ubicadas en parques nacionales hacia áreas marinas protegidas.

En un documento difundido públicamente, Greenpeace indicó que las nuevas normas beneficiarían a empresas con historial de sanciones ambientales, mencionando el caso de Nova Austral. De acuerdo con la organización, la compañía podría trasladar al menos nueve de sus centros de cultivo a la Reserva Nacional Kawésqar.

La abogada de Greenpeace, Roxana Núñez, señaló que las disposiciones fueron incorporadas durante la tramitación legislativa y cuestionó que favorezcan a empresas que han enfrentado sanciones por infracciones ambientales. Asimismo, la organización expresó preocupación por la falta de claridad respecto de la capacidad de carga de las Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos.

Finalmente, Greenpeace llamó al Senado a revisar estas disposiciones durante la discusión del proyecto en las comisiones correspondientes, con el objetivo de modificar las normas relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas.