ALEJANDRO TORO PRESENTA LA NUEVA ETAPA DE VIEJA PATAGONIA: TIENDA, MUSEO Y PERIÓDICO PATRIMONIAL

La evolución de Vieja Patagonia, proyecto que comenzó como una tienda de antigüedades y que hoy incorpora un museo privado y un periódico dedicado al patrimonio regional, fue el eje de la conversación sostenida esta mañana por su propietario, Alejandro Toro, durante el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la entrevista, Toro explicó que la iniciativa ha experimentado un crecimiento constante, impulsado por la respuesta del público y por la necesidad de entregar un espacio dedicado exclusivamente a la conservación del patrimonio.

"Partimos tomándolo que era la casa remate cierto y adoptamos el nombre Vieja Patagonia para darle un sentido más local, también ya y local histórico patrimonial. Siempre tuvimos en mente hacer una especie de tienda museo", señaló.

El propietario explicó que, tras la última temporada turística, decidieron dividir el recinto en dos espacios claramente diferenciados: una tienda destinada a la venta de libros, antigüedades, recuerdos y objetos de colección, y un museo enfocado exclusivamente en la preservación de piezas con valor histórico.

"Entonces ahora hay cosas en un área que se venden y otra área, que es el museo y es el museo donde en el fondo es de preservación, tener espacios temáticos distintos", comentó.

El nuevo recinto fue bautizado como Museo de las Cosas Viejas Patagonia, nombre que, según explicó, refleja la diversidad de objetos que alberga.

"Mi objetivo es que ese nombre y ese espacio se consolide con el paso del tiempo, ya sea un espacio donde el turista y el magallánico sienta que hay un lugar donde sentirse orgulloso, que es local y que está en pleno centro y un lugar de preservación patrimonial histórica", afirmó.

El museo reúne distintas ambientaciones temáticas, entre ellas una antigua cocina magallánica, una peluquería, una cantina, un almacén tradicional y una colección deportiva con camisetas históricas, recuerdos de la Selección Chilena, objetos relacionados con la Copa América 2016 y piezas vinculadas al fútbol nacional e internacional. También cuenta con espacios dedicados a la música, donde se exhiben casetes, vinilos, fotografías y artículos relacionados con el rock latino de los años 80.

Toro explicó que buena parte del material proviene de familias que venden objetos heredados tras mudanzas o fallecimientos de sus propietarios, proceso que permite rescatar piezas antes de que desaparezcan.

"Hay gente que entra a la tienda y ha llorado, salió llorando. Ahora con el museo yo creo que van a llorar más porque está mucho más museo, museográfico ya y eso es muy impactante desde el punto de vista de lo que uno puede provocar con un espacio", relató.

Junto al museo, Vieja Patagonia continúa desarrollando un periódico patrimonial que comenzó como publicación digital y que paulatinamente también ha sido editado en formato impreso.

Toro indicó que actualmente el boletín digital alcanza su edición número 11, mientras que ya existen cinco números impresos disponibles para el público.

"El concepto Vieja Patagonia ya está adquiriendo mayor relevancia en la zona y con un aporte no solo comercial, sino que también cultural y patrimonial", destacó.

Respecto a la difusión del contenido, explicó que el periódico digital se distribuye mensualmente mediante listas de difusión de WhatsApp, mientras que las versiones impresas pueden adquirirse directamente en la tienda.

El propietario también valoró la positiva recepción que tuvo el proyecto durante el último Día de los Patrimonios, instancia que permitió recibir a una gran cantidad de visitantes.

"Yo creo que ahora con esto vamos a consolidar un proyecto que efectivamente va a entrar más en esa arista patrimonial que es muy importante para nosotros", sostuvo.

​Respecto a la difusión del contenido, Toro explicó que el periódico digital se distribuye mensualmente mediante listas de difusión de WhatsApp. Las personas interesadas en recibir gratuitamente cada edición pueden solicitar su incorporación escribiendo al +56 9 9837 4630. Asimismo, las versiones impresas del periódico, que actualmente alcanzan cinco ediciones, se encuentran disponibles para su adquisición directamente en la tienda.



Finalmente, Alejandro Toro invitó a la comunidad y a los turistas a conocer el espacio, destacando que el proyecto busca transformarse en un punto imperdible del centro de Punta Arenas para quienes deseen conocer parte de la historia y la identidad de Magallanes.





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