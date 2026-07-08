Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

8 de julio de 2026

GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53 CONMEMORÓ 49 AÑOS DE SERVICIO EN MAGALLANES

​La unidad cumple una labor clave en el sostenimiento operativo de los medios aéreos de la Fuerza Aérea en el sur austral, con una historia que se remonta a la creación de la Escuadrilla de Anfibios N°2.

aniversariofachmagallanes

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

El 26 de junio se realizó la ceremonia conmemorativa por el 49° aniversario del Grupo de Mantenimiento N°53 de la IVª Brigada Aérea, unidad fundamental para mantener la operatividad de los medios aéreos de la Fuerza Aérea de Chile en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La actividad, desarrollada en la Base Aérea Chabunco, fue presidida por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, y contó con la participación de Oficiales, Personal del Cuadro Permanente y empleados civiles.

En la oportunidad, el Comandante del Grupo de Mantenimiento N° 53, Comandante de Grupo (I) Jean Paul Texier, destacó el profesionalismo, compromiso y preparación técnica del personal que integra la unidad, resaltando la importancia de mantener elevados estándares en cada uno de los trabajos que permiten sostener las capacidades operativas institucionales.

“La tarea que realiza esta unidad no está exenta de dificultades. Exige un profundo conocimiento técnico, disciplina, compromiso y planificación, considerando que nuestra labor se desarrolla en un entorno geográfico desafiante, marcado por condiciones climáticas extremas y la distancia de los principales centros logísticos. Este aniversario tiene un significado especial, ya que también conmemoramos los 50 años de servicio del avión F-5 Tigre III. Durante este periodo, el Grupo de Mantenimiento N°53 ha tenido un rol fundamental, formando generaciones de especialistas que se han instruido, perfeccionado y especializado en los complejos sistemas de esta aeronave”, señaló el Comandante Texier.

Uno de los momentos relevantes de la jornada fue la entrega de reconocimientos al personal que integra el Cuadro de Honor 2026-2027, instancia en la que se destacó el desempeño, dedicación y compromiso demostrado por los integrantes de la unidad.

La historia del Grupo de Mantenimiento N°53 se remonta a diciembre de 1930, con la creación de la Escuadrilla de Anfibios N°2 Magallanes, ubicada en Cabo Negro. Desde sus primeros años, los especialistas técnicos cumplieron funciones esenciales para apoyar el desarrollo de la aviación militar en la zona austral, participando posteriormente en las operaciones del naciente Grupo de Aviación N°6 en Bahía Catalina.

El 27 de junio de 1977 se estableció oficialmente el Grupo de Mantenimiento N°53, consolidando una organización especializada que, desde 1978, desarrolla sus funciones en la actual Base Aérea Chabunco.

Con el paso de las décadas, esta unidad se ha convertido en un componente esencial de la IVª Brigada Aérea, aportando experiencia, conocimientos técnicos y capacidad de respuesta para mantener disponibles las aeronaves y sistemas que permiten cumplir las tareas de la Fuerza Aérea de Chile en uno de los territorios más exigentes del país.

grupobienestar

GRUPO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA IVª BRIGADA AÉREA CONMEMORÓ NUEVE AÑOS FORTALECIENDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS AVIADORES MILITARES EN EL EXTREMO SUR DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MINVU INFORMA 7% DE AVANCE EN CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS "NUEVOS HORIZONTES"

Leer Más

El centro comunitario de cuidados "Nuevos Horizontes" se ubica en el barrio de igual nombre en la ciudad de Puerto Natales. En la región, este es tercer centro en su tipo construido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el primero que se emplaza en una comuna urbana.

El centro comunitario de cuidados "Nuevos Horizontes" se ubica en el barrio de igual nombre en la ciudad de Puerto Natales. En la región, este es tercer centro en su tipo construido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el primero que se emplaza en una comuna urbana.

ccc nuevos horizontes 3
nuestrospodcast
detenidosrobosnatales

PDI PUERTO NATALES DETUVO A UN HOMBRE Y UNA MUJER TRAS UNA SEGUIDILLA DE HURTOS EN LA COMUNA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
aniversariofachmagallanes

GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53 CONMEMORÓ 49 AÑOS DE SERVICIO EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
corepuertoeden

ULTIMA ESPERANZA SUMA NUEVAS INVERSIONES PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y FORTALECER SERVICIOS COMUNALES

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
patrimonioaustral

INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PROYECTA EL PATRIMONIO DE LA PATAGONIA AUSTRAL EN EL 1° CONGRESO INTERNACIONAL DE PATRIMONIO FUNERARIO Y RELIGIOSO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250