GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53 CONMEMORÓ 49 AÑOS DE SERVICIO EN MAGALLANES

Por: David Fernández, IVª Brigada Aérea

El 26 de junio se realizó la ceremonia conmemorativa por el 49° aniversario del Grupo de Mantenimiento N°53 de la IVª Brigada Aérea, unidad fundamental para mantener la operatividad de los medios aéreos de la Fuerza Aérea de Chile en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La actividad, desarrollada en la Base Aérea Chabunco, fue presidida por el Comandante en Jefe de la IVª Brigada Aérea, General de Brigada Aérea (A) Francisco Ramírez Goñi, y contó con la participación de Oficiales, Personal del Cuadro Permanente y empleados civiles.

En la oportunidad, el Comandante del Grupo de Mantenimiento N° 53, Comandante de Grupo (I) Jean Paul Texier, destacó el profesionalismo, compromiso y preparación técnica del personal que integra la unidad, resaltando la importancia de mantener elevados estándares en cada uno de los trabajos que permiten sostener las capacidades operativas institucionales.

“La tarea que realiza esta unidad no está exenta de dificultades. Exige un profundo conocimiento técnico, disciplina, compromiso y planificación, considerando que nuestra labor se desarrolla en un entorno geográfico desafiante, marcado por condiciones climáticas extremas y la distancia de los principales centros logísticos. Este aniversario tiene un significado especial, ya que también conmemoramos los 50 años de servicio del avión F-5 Tigre III. Durante este periodo, el Grupo de Mantenimiento N°53 ha tenido un rol fundamental, formando generaciones de especialistas que se han instruido, perfeccionado y especializado en los complejos sistemas de esta aeronave”, señaló el Comandante Texier.

Uno de los momentos relevantes de la jornada fue la entrega de reconocimientos al personal que integra el Cuadro de Honor 2026-2027, instancia en la que se destacó el desempeño, dedicación y compromiso demostrado por los integrantes de la unidad.

La historia del Grupo de Mantenimiento N°53 se remonta a diciembre de 1930, con la creación de la Escuadrilla de Anfibios N°2 Magallanes, ubicada en Cabo Negro. Desde sus primeros años, los especialistas técnicos cumplieron funciones esenciales para apoyar el desarrollo de la aviación militar en la zona austral, participando posteriormente en las operaciones del naciente Grupo de Aviación N°6 en Bahía Catalina.

El 27 de junio de 1977 se estableció oficialmente el Grupo de Mantenimiento N°53, consolidando una organización especializada que, desde 1978, desarrolla sus funciones en la actual Base Aérea Chabunco.

Con el paso de las décadas, esta unidad se ha convertido en un componente esencial de la IVª Brigada Aérea, aportando experiencia, conocimientos técnicos y capacidad de respuesta para mantener disponibles las aeronaves y sistemas que permiten cumplir las tareas de la Fuerza Aérea de Chile en uno de los territorios más exigentes del país.