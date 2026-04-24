GRUPO “DISPARO” LLEGA A DREAMS PUNTA ARENAS CON SU GIRA “TROPICAL RANCHERA”

​Este viernes y sábado, el escenario del casino Dreams en Punta Arenas recibirá por primera vez al Grupo Disparo, en el marco de su gira denominada “Tropical Ranchera”. Un espectáculo que busca conquistar al público con una propuesta musical transversal, energética y profundamente conectada con la identidad popular.



Alineación



Con una formación de siete músicos en escena —que incluye cantantes, timbalero, animador, guitarrista, tecladista y güirista— la banda despliega un show dinámico, acompañado además de un equipo técnico profesional en sonido, iluminación y comunicaciones que potencia cada presentación en vivo.



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Sello



Su estilo, centrado en la música tropical ranchera, apunta a generar una experiencia festiva que reúne a distintas generaciones en torno al baile y la emoción. La apuesta no solo es musical, sino también escénica, con una interacción constante con el público.Pablo Urbina, mánager del grupo, destaca la importancia de este debut: “Para nosotros es un paso muy relevante. No habíamos tenido la oportunidad de presentarnos antes en Dreams por temas de agenda, pero hoy llegamos con mucha ilusión. Es una vitrina importante y queremos estar a la altura de ese público”.



Propuesta



Sobre el espectáculo que preparan, Urbina señaló que “la gente puede esperar un show muy cercano, con mucha energía. La música tropical ranchera tiene esa capacidad de unir generaciones, y eso es lo que queremos lograr: que todos canten, bailen y se lleven un gran recuerdo”.



Llamado



Desde la agrupación, la invitación es clara: vivir una noche distinta, marcada por el ritmo y la conexión en vivo.“Queremos que el público venga con toda la actitud. Nosotros vamos a dejar el corazón en cada canción para que sea una verdadera fiesta”, agrega el mánager.



El evento se realizará este viernes y sábado, no antes de las 00:00 horas, en el escenario del Lucky 7 de Dreams. El acceso es gratuito con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.



