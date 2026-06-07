MUNICIPIO REALIZARÁ TALLERES CIUDADANOS PARA REVISAR PROPUESTA DEL PLAN REGULADOR COMUNAL

La Municipalidad de Punta Arenas, junto a la consultora URBE, llevará a cabo una nueva etapa de participación ciudadana temprana en el marco del Estudio del Plan Regulador Comunal (PRC). La iniciativa contempla cinco talleres sectoriales donde la comunidad podrá conocer y analizar los primeros bosquejos de zonificación de la ciudad.

En esta fase del proceso, los asistentes podrán revisar propuestas relacionadas con alturas de edificación, usos de suelo, áreas comerciales y otros aspectos vinculados a la planificación urbana. Además, tendrán la posibilidad de identificar observaciones y plantear sugerencias que podrán ser consideradas antes de avanzar a las siguientes etapas del estudio.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de la participación de la comunidad en este proceso. Según indicó, no es necesario tener conocimientos técnicos ni ser propietario para aportar al debate sobre el desarrollo futuro de la ciudad y de los distintos barrios de la comuna.

Por su parte, la asesora urbana del municipio, Ángela Salazar, explicó que esta etapa permitirá a los vecinos conocer propuestas más concretas respecto de la planificación urbana. Agregó que se trata de una de las últimas instancias para realizar aportes antes de la presentación formal del anteproyecto, programada para fines de este año.

Los talleres se realizarán entre el 9 y el 13 de junio en los sectores Centro, Periurbano, Sur, Norte-Cabo Negro y Agua Fresca. La Municipalidad hizo un llamado a la comunidad a participar activamente en estas jornadas para contribuir al desarrollo del futuro Plan Regulador Comunal de Punta Arenas.

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