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24 de junio de 2026

TALLERES DE APRESTO LABORAL PARA JÓVENES DE LICEOS TP LLEGAN A PORVENIR

La cruzada que ha sido acompañada en todo momento por el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jose Miguel Salas y su equipo, inició el pasado 10 de junio en el Instituto Don Bosco de Punta Arenas y, ayer, se trasladó hasta la comuna de Porvenir al Liceo Bicentenario Polivalente Hernando de Magallanes, para adentrar a los jóvenes al mundo del trabajo.

Grupal alumnos y equipos

Una iniciativa de SENCE con su programa de Fortalecimiento OMIL que pretende recorrer durante todo el año los Liceos Técnicos Profesionales de la región de Magallanes para llevar a los y las jóvenes de 3rs y 4tos medios, capacitación a través de aprestos laborales.

La cruzada que ha sido acompañada en todo momento por el Seremi del Trabajo y Previsión Social, Jose Miguel Salas y su equipo, inició el pasado 10 de junio en el Instituto Don Bosco de Punta Arenas y, ayer, se trasladó hasta la comuna de Porvenir al Liceo Bicentenario Polivalente Hernando de Magallanes, para adentrar a los jóvenes al mundo del trabajo.

“Estos talleres son sumamente relevantes, un profesional viene a explicarle a los jóvenes cómo elaborar su currículum vitae y así mismo cómo enfrentar las entrevistas de trabajo, con el objetivo de que ellos estén preparados a la hora de enfrentar estos desafíos”, destacó el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas.

Para Jorge Ortíz, Jefe de la Unidad Técnica del Liceo Bicentenario Polivalente Hernando de Magallanes, opinó que es “Una tremenda oportunidad para los jóvenes, sobre todo acá que no tenemos todos los servicios públicos que nos visitaron hoy día, por lo tanto, para ellos es importante conocer cómo insertarse en el mundo laboral. Sabemos que no todos van a la universidad, por lo que el mundo del trabajo es una oportunidad”.

Agustín Aliaga Aillapan, estudiante de 4°B de la carrera de Turismo observó y escuchó atento el taller junto a sus compañeros y compañeras de curso. “Nos sirvió bastante para aprender a hacer un currículum y poder saber dónde ir a preguntar si tenemos dudas. La verdad pretendemos buscar trabajo en lugares donde sea estable para tener un buen nivel económico. Nos parece una buena herramienta para nosotros los 4 que estamos a punto de salir y a punto de encontrar trabajo”, destacó.

La charla estuvo a cargo de la profesional Yaritza Pinda de OMIL Punta Arenas, en coordinación con el equipo de OMIL Porvenir, ONG Canales y el establecimiento educacional de Porvenir.

“Este taller es un desafío que nos colocamos a inicios de año, con la finalidad de capacitar en talleres de apresto laboral a todos los alumnos de 4 medio de los liceos TP de la región, por eso hoy estamos en Porvenir con la finalidad de entregar estas herramientas y conocimientos para que puedan salir mejor preparados al mercado laboral”, afirmó Roberto Vargas, director subrogante de SENCE.


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