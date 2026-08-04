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4 de agosto de 2026

CUATRO MOTOCULTIVADORES Y MÁS DE SIETE TONELADAS DE ALIMENTO LLEGAN A 67 FAMILIAS CAMPESINAS DE PUERTO NATALES

La alianza entre INDAP y el municipio suma casi 13 millones de pesos para maquinaria y alimentos para enfrentar la escasez de forraje del duro invierno en Dorotea, Huertos Familiares e Isabel Riquelme.

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Luis Uribe vive en el sector de Dorotea, cerca de la cantera del Turbio, allí donde la frontera con Argentina se vuelve un límite impreciso bajo la nieve y la escarcha. Mantiene un piño de ochenta ovejas, veinte vacunos y aves de corral que exigen alimento diario, sobre todo en los meses en que el pasto natural desaparece por completo bajo el hielo. En ese territorio, la ayuda estatal y municipal no es un detalle administrativo, sino que la diferencia entre la supervivencia o la pérdida del ganado.


Más allá de la imagen turística de Puerto Natales como portal de acceso a Torres del Paine, conviven cientos de familias de la agricultura familiar campesina para quienes la temporada fría impone sus propias reglas. La acumulación de nieve en las praderas exige una logística constante de suplementación proteica que suele desbordar los presupuestos individuales de los pequeños productores.


Para dar respuesta a esta exigencia, una acción conjunta entre INDAP y la Municipalidad de Puerto Natales concretó la entrega de más de siete toneladas de alimento concentrado y cuatro motocultivadores equipados con surcadores, beneficiando de forma directa a 67 familias de Dorotea, Huertos Familiares e Isabel Riquelme. El aporte aborda tanto la emergencia invernal como la preparación de suelos para la reactivación productiva de primavera.


La maquinaria, financiada con 7 millones 165 mil 600 pesos mediante el programa de Inversiones de Activos Productivos de INDAP, quedó asignada a predios estratégicos. Estos equipos permiten mecanizar el labrado, reducir la carga física de los agricultores y acortar los tiempos de trabajo agrícola en terrenos de alta exigencia operacional.


En paralelo, se distribuyeron 308 sacos de forraje para ovinos y bovinos, además de maíz especializado para aves ponedoras, mediante una inversión municipal de 5 millones 500 mil pesos canalizada por el programa Programa de Desarrollo Local, Prodesal. La asignación del alimento no fue lineal; la jefa de área de INDAP en Puerto Natales, Clarina Helmer, precisó que la distribución responde al censo ganadero de cada predio para garantizar la cobertura técnica de los meses más críticos.


"Dorotea es el sector que sufre más", dice Helmer. "Tienen más escarcha, la nieve dura más y los suelos no son buenos, entonces las praderas tampoco tienen buen alimento." Por eso ahí se concentra buena parte del esfuerzo, aunque Huertos Familiares reúna al mayor número de usuarios de la comuna.


"Este es uno de los programas Prodesal mejor evaluados", afirmó el director regional (s) de INDAP, Petar Bradasic, sobre la gestión de Puerto Natales. "Hay una coordinación real entre INDAP y el municipio, y eso hace que llegar hasta cada predio sea mucho más fácil". 


La alcaldesa Ana Mayorga fue en la misma línea. "Este año aumentamos los recursos municipales para este convenio, porque es de los pocos programas que hoy trabajan en terreno, acompañando a cada pequeño productor de nuestra comuna", señaló.


En el predio de Luis Uribe, la lectura del beneficio es directa. Frente al rigor climático del extremo sur, la entrega oportuna de insumos agrícolas permite proyectar la estabilidad de la crianza campesina en las áreas más apartadas de la Región de Magallanes.

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