ELIGE VIVIR SANO FINANCIARÁ INICIATIVAS QUE PROMUEVAN HÁBITOS SALUDABLES EN COMUNIDADES VULNERABLES

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Secretaría Ejecutiva de Elige Vivir Sano, abrió un nuevo proceso de postulación al Fondo de Promoción de Entornos Saludables 2026, financiamiento que busca promover hábitos de vida saludables y fortalecer el bienestar comunitario en los sectores vulnerables del país.

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El fondo está orientado a beneficiar a personas y comunidades pertenecientes al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), en territorios con índices de desarrollo humano medio o bajo, según la clasificación establecida por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 2024.

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La convocatoria contempla el financiamiento de hasta 20 proyectos de alcance regional o multirregional, otorgando un aporte de $20 millones por iniciativa, para ejecutar acciones durante un período de un año.

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La secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano, María José Carvallo, señaló que "queremos invitar a fundaciones, corporaciones, asociaciones y Servicios Locales de Educación a postular al Fondo Concursable de Promoción de Entornos Saludables de Elige Vivir Sano y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual busca apoyar y otorgar financiamiento a proyectos que promuevan hábitos y estilos de vida saludables y contribuyan al bienestar de las personas en sus comunidades, este año, con especial énfasis en iniciativas que fomenten el envejecimiento activo y saludable. Las postulaciones son hasta el 4 de agosto, por lo que hacemos un llamado a participar y ser parte de este esfuerzo por construir un Chile más saludable".

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A su vez, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García, explicó que "en la región de Magallanes se seleccionarán proyectos que se ejecuten en San Gregorio y Natales, comunas que, si bien mantienen índices de desarrollo humano medio-alto, cuentan con población vulnerable. Como Gobierno queremos llegar a las familias y comunidades que más lo necesitan, y por eso, esperamos seguir ampliando la cobertura de este importante fondo que contribuye a mejorar la calidad de vida, promover la inclusión social y generar mayores oportunidades para su desarrollo".

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Los proyectos deberán enfocar se en dos áreas fundamentales: Educación en promoción de hábitos y estilos de vida saludables y Habilitación de entornos saludables, contribuyendo a generar espacios y oportunidades que favorezcan el bienestar físico, mental y social de la población.

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Entre las iniciativas financiables destacan la creación de huertos comunitarios y escolares, talleres de actividad física, recreos activos, capacitaciones, elaboración de material educativo, entre otras acciones orientadas que fortalezcan los entornos y conductas saludables.

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Instituciones que pueden postular





Podrán participar instituciones privadas con personalidad jurídica, sin fines de lucro, con al menos dos años de antigüedad, cuyo objetivo social se relacione con las actividades propuestas. Entre ellas se encuentran fundaciones, corporaciones, asociaciones, corporaciones educacionales, corporaciones municipales, asociaciones y comunidades indígenas. Asimismo, podrán presentar proyectos los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

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Bases





https://eligevivirsano.gob.cl/fondo-concursable-de-promocion-de-entornos-saludables-2026/ La postulación se debe realizar en línea mediante la plataforma Sistema de Gestión de Convenios (SIGEC) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en https://ssomdsf.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/. Toda la información sobre requisitos, documentación y formularios se encuentra disponible en el sitio web de Elige Vivir Sano, en el siguiente enlace



