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31 de mayo de 2026

MÁS DE 260 PROYECTOS FUERON PRESENTADOS AL FONDO CONCURSABLE DE AGUAS MAGALLANES, MARCANDO RÉCORD DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

​La decimoquinta versión de la iniciativa recibió 265 postulaciones provenientes de organizaciones sociales, deportivas, medioambientales y comunitarias de distintas localidades de la región.

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La empresa Aguas Magallanes cerró este viernes el proceso de postulación a la decimoquinta versión de su Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario, alcanzando una cifra récord de participación con 265 proyectos presentados por organizaciones sociales, comunitarias, deportivas, medioambientales y funcionales de las comunas donde la sanitaria mantiene operaciones.

La iniciativa contempla este año un financiamiento total de $50 millones y tiene como objetivo apoyar proyectos que contribuyan al desarrollo de las comunidades, el fortalecimiento de organizaciones territoriales, el mejoramiento de espacios compartidos y la promoción del cuidado del medioambiente.

La subgerente de Administración de Aguas Magallanes, Verónica Garay, destacó la alta convocatoria alcanzada en esta edición, señalando que el interés demostrado por las organizaciones refleja el compromiso de dirigentes y vecinos con el desarrollo de sus comunidades. En tanto, la jefa del Departamento de Comunicaciones y Comunidad, Andrea Benavente, valoró el trabajo conjunto realizado con municipios y equipos territoriales para facilitar el acceso a la información y acompañar a los postulantes durante el proceso.

Tras el cierre de las postulaciones, comenzará la etapa de revisión de antecedentes para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases. Posteriormente, los proyectos admisibles serán sometidos a evaluación técnica y a la revisión de una Comisión de Adjudicación integrada por representantes de la empresa, la comunidad y organismos públicos regionales.

Los proyectos seleccionados serán dados a conocer a comienzos de agosto a través del sitio web oficial de Aguas Magallanes.


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