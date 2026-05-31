SLEP MAGALLANES REVIVE TRADICIÓN LITERARIA CON EL ENCUENTRO ESTUDIANTIL “DECLAMANDO LA PATAGONIA”

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes realizó una nueva versión del Encuentro Poético Literario Estudiantil “Declamando la Patagonia”, actividad que reunió a 46 estudiantes de distintos establecimientos educacionales públicos y privados de la región para presentar declamaciones inspiradas en la obra de autores locales.

La iniciativa, organizada por el área de actividades extraescolares del SLEP Magallanes, marcó el retorno de una tradición artística que estuvo suspendida durante los últimos años. El objetivo de la actividad fue promover el interés por la literatura y acercar a los estudiantes a la poesía regional mediante la interpretación de textos y versos de escritores patagónicos.

La jornada se desarrolló en el Instituto Superior de Comercio y contó con la presencia de docentes, padres, madres y apoderados, quienes acompañaron a los participantes durante sus presentaciones. Entre los asistentes destacaron familias provenientes de distintos establecimientos de Punta Arenas y también de otras comunas de la región.

Durante el encuentro, apoderados valoraron la instancia como una oportunidad para fomentar la lectura, fortalecer habilidades comunicativas y ampliar los espacios de participación estudiantil vinculados a las artes y la cultura. Además, destacaron la importancia de complementar las actividades deportivas con iniciativas relacionadas con la literatura y la expresión artística.

La actividad también contó con la participación de una delegación del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. A través de “Declamando la Patagonia”, el SLEP Magallanes busca fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes, promover la identidad regional y generar espacios de encuentro entre las comunidades educativas de la región.

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