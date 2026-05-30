SUBSECRETARIA PAULA ESTÉVEZ FINALIZA VISITA OFICIAL A AUSTRALIA CON FOCO EN COMERCIO E INVERSIÓN EXTRANJERA

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, concluyó una visita oficial a Australia, donde participó en una serie de encuentros con autoridades gubernamentales y equipos técnicos para fortalecer la relación bilateral y analizar desafíos compartidos en materia de comercio, inversión y cooperación internacional.

La agenda incluyó reuniones con representantes del Departamento del Tesoro australiano para conocer la experiencia de ese país en mecanismos de revisión de inversiones extranjeras, conocidos como investment screening. Esta materia ha cobrado relevancia a nivel internacional y forma parte de las prioridades impulsadas por la actual administración en Chile para resguardar sectores considerados estratégicos.

Durante la visita también se realizaron encuentros con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Australia, donde se revisaron aspectos relacionados con el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambos países desde 2009, además de oportunidades para fortalecer la cooperación económica, la inversión extranjera, la resiliencia económica y las cadenas de suministro asociadas a minerales críticos.

La subsecretaria Estévez destacó que la gira permitió reforzar una relación bilateral de larga data. “Esta visita refuerza una relación de 80 años que ha sido muy fructífera para ambos países. En materias de comercio conversamos sobre oportunidades de profundización en la relación y también obtuvimos experiencia comparada en temáticas de nuestro interés, como el investment screening”, señaló la autoridad al término de la visita.

Otro de los temas abordados fue el escenario geopolítico internacional y los desafíos que enfrenta el sistema multilateral. En ese contexto, la delegación chilena sostuvo reuniones con especialistas australianos para intercambiar visiones sobre integración económica, cooperación internacional y el papel que pueden desempeñar países con intereses comunes en la promoción del comercio y la colaboración entre naciones.

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