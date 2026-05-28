LLAMAN A APROVECHAR LOS CUPOS DISPONIBLES EN LOS JARDINES INFANTILES DE LA JUNJI MAGALLANES

“Jugar es aprender, crear y crecer con alegría” reza el recuerdo que el equipo del Jardín Infantil “Cumbres Patagónicas” de Punta Arenas otorgaba a quienes compartieron con la comunidad educativa la celebración del Día Internacional del Juego, la mañana de este jueves 28 de mayo de 2026.

Se trata de una frase reconocida en la pedagogía moderna y la psicología infantil, resumiendo la idea que jugar es la herramienta natural del aprendizaje, fundamental para la Educación Parvularia. El Día del Juego recuerda su importancia como un derecho fundamental de la infancia, consagrado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

De esta forma, autoridades encabezadas por el secretario regional ministerial de Gobierno de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Ángel Roa Alegría, efectuaron un recorrido por el establecimiento ubicado en calle Orlando Olavarría 2182 de la capital regional, administrado directamente por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), jugando con las niñas y los niños de todos los niveles.

El recinto fue seleccionado para la ocasión, debido a su capacidad para recibir a 164 niñas y niños y la baja matrícula que lo afecta, pese a contar con una infraestructura moderna y hermosa en el sector alto de la ciudad y con un equipo pedagógico altamente calificado.

La directora de la unidad, la educadora de párvulos Denisse Guerra Martínez, detalló que cuentan con sello de Educación para la Paz, un proyecto relacionado con la formación ciudadana y los valores, con iniciativas individuales en cada sala, donde siempre se trabajan los juegos. “Las y los párvulos se expresan a través de lo que ellas y ellos pueden lograr. Se involucra a las familias y agentes educativos. Necesitamos que todas y todos ayuden a difundir, tenemos bellas instalaciones con flexibilidad horaria, entre las ocho de la mañana y las 16:45 horas. Les insto a conocer el jardín infantil que está en el sector poblacional ‘Cumbres Patagónicas’”, manifestó.

La importancia de la Educación Parvularia

En el Día Internacional del Juego 2026 fue resaltado que esta actividad natural y espontánea ayuda a avanzar en habilidades cognitivas, motoras, sociales y del lenguaje, entre otras.

La directora regional (S) de la Junji Magallanes, Marisol Villegas Núñez, resaltó que la asistencia a los jardines infantiles es importante para el crecimiento integral de las niñas y los niños. “Contamos con personal capacitado. Invitamos a que las familias conozcan los establecimientos, que cuentan con más de 700 vacantes en la región. Este es un servicio público gratuito y al que todo el mundo interesado puede postular a través de la página www.junji.cl”, agregó.

Marisol Villegas agregó que “está comprobado científicamente que cuando las niñas y los niños asisten a los jardines infantiles, en sus tres primeros años de vida, tienen más desarrollo cognitivo. Espero que todas y todos conozcan nuestros recintos y que vean la variedad de actividades que hay durante el día, con la confianza de enviar a sus hijas e hijos”, cerró.

Ángel Roa llamó a los padres y tutores a aprovechar este servicio gratuito. “La Junji tiene una modalidad de puertas abiertas, que observamos en la visita a cada sala que vivimos esta mañana. Es un servicio de gran nivel, que se suele pensar es sólo para la población más vulnerable. Pero está abierto a toda la comunidad. Los llamo a motivarse en el uso de esta infraestructura que permite el crecimiento cabal de las niñas y los niños. Aquí se hacen juegos que no hay en los establecimientos particulares”, concluyó el vocero de Gobierno.