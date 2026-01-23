CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 5.600 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

​Un total de 5.608 cupos en Programas Sociales destinó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con un aporte que superó los $249 millones, cifras que reflejan el alcance de la acción social que el gremio desarrolla en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector y sus familias.



​La ejecución de estos programas contó con la participación de 25 empresas socias, que hicieron uso de la oferta social de la Fundación CChC en áreas clave como salud, formación y atención social, permitiendo dar respuesta a diversas necesidades presentes en la industria de la construcción a nivel regional.



​En el ámbito de la salud, se destinaron 2.601 cupos, concentrando la mayor inversión social. Entre los programas con mayor utilización destacan el Operativo oftalmológico, Construye Tranquilo y la Atención Dental en Obra, los cuales permitieron acercar prestaciones de salud directamente a los lugares de trabajo.



​En tanto, el foco de atención social consideró 2.777 cupos, orientados principalmente a iniciativas de apoyo y acompañamiento social, asesoría habitacional y orientación laboral, mientras que en formación se destinaron 130 cupos, a través de becas y programas de capacitación y nivelación de estudios.



​El presidente del Consejo Social de la CChC Magallanes, Omar Vargas, destacó la relevancia del aporte social de la asociación. “Como gremio de la construcción en Magallanes buscamos apoyar a las empresas en el desarrollo de su rol social y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Estas cifras reflejan nuestro fuerte compromiso con el bienestar de quienes integran nuestro sector. Durante el año 2026, seguiremos avanzando en esta línea, fortaleciendo los apoyos y el acompañamiento social en la región, con el fin de poder llegar con estos programas a cada vez más trabajadores de nuestras empresas socias”, señaló Vargas.



​La creación de la Fundación Cámara Chilena de la Construcción fue uno de los hitos más destacados del 2025, constitución que permitió unificar y fortalecer el trabajo de diversas entidades que ya estaban dedicadas a brindar apoyo en salud, atención social y formación, consolidando una forma de trabajo más integrada y colaborativa.



​En este contexto, la CChC Magallanes reafirma que durante 2026 se continuará consolidando la Fundación CChC, promoviendo el uso de los Programas Sociales disponibles y fomentando una mayor participación de las empresas socias, con el propósito de seguir aportando a la calidad de vida de quienes forman parte de la industria de la construcción en la región, proyectando el rol social de la Cámara con una mirada de largo plazo.

