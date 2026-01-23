Punta Arenas,
23 de enero de 2026

CCHC MAGALLANES DESTINÓ MÁS DE 5.600 CUPOS EN PROGRAMAS SOCIALES EN 2025

La Cámara Chilena de la Construcción en Magallanes dio a conocer el balance del trabajo social desarrollado en la región, destacando la ejecución de Programas Sociales en áreas como salud, formación y atención social.

cchcmagallanes2025

Un total de 5.608 cupos en Programas Sociales destinó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, con un aporte que superó los $249 millones, cifras que reflejan el alcance de la acción social que el gremio desarrolla en apoyo a los trabajadores y trabajadoras del sector y sus familias.

La ejecución de estos programas contó con la participación de 25 empresas socias, que hicieron uso de la oferta social de la Fundación CChC en áreas clave como salud, formación y atención social, permitiendo dar respuesta a diversas necesidades presentes en la industria de la construcción a nivel regional.

En el ámbito de la salud, se destinaron 2.601 cupos, concentrando la mayor inversión social. Entre los programas con mayor utilización destacan el Operativo oftalmológico, Construye Tranquilo y la Atención Dental en Obra, los cuales permitieron acercar prestaciones de salud directamente a los lugares de trabajo.

En tanto, el foco de atención social consideró 2.777 cupos, orientados principalmente a iniciativas de apoyo y acompañamiento social, asesoría habitacional y orientación laboral, mientras que en formación se destinaron 130 cupos, a través de becas y programas de capacitación y nivelación de estudios.

El presidente del Consejo Social de la CChC Magallanes, Omar Vargas, destacó la relevancia del aporte social de la asociación. “Como gremio de la construcción en Magallanes buscamos apoyar a las empresas en el desarrollo de su rol social y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Estas cifras reflejan nuestro fuerte compromiso con el bienestar de quienes integran nuestro sector. Durante el año 2026, seguiremos avanzando en esta línea, fortaleciendo los apoyos y el acompañamiento social en la región, con el fin de poder llegar con estos programas a cada vez más trabajadores de nuestras empresas socias”, señaló Vargas.

La creación de la Fundación Cámara Chilena de la Construcción fue uno de los hitos más destacados del 2025, constitución que permitió unificar y fortalecer el trabajo de diversas entidades que ya estaban dedicadas a brindar apoyo en salud, atención social y formación, consolidando una forma de trabajo más integrada y colaborativa.

En este contexto, la CChC Magallanes reafirma que durante 2026 se continuará consolidando la Fundación CChC, promoviendo el uso de los Programas Sociales disponibles y fomentando una mayor participación de las empresas socias, con el propósito de seguir aportando a la calidad de vida de quienes forman parte de la industria de la construcción en la región, proyectando el rol social de la Cámara con una mirada de largo plazo.


pdi magallanes operativo

PDI MAGALLANES DETECTÓ A NUEVE EXTRANJEROS EN SITUACIÓN IRREGULAR Y DETUVO A CINCO PERSONAS EN OPERATIVO FOCALIZADO

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES INCORPORA VISUALIZADOR DE VENAS EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR LA TOMA DE MUESTRAS

Leer Más

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

La Tecnólogo Médico Daniela Torres, coordinadora de Toma de Muestras del CR Laboratorio, explicó que esta adquisición surge desde una necesidad observada en la práctica diaria.

hcmvisualizador
nuestrospodcast
femicidiofrustradopuq

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Rodolfo Rondon_1

CIENTÍFICO DEL INACH LLEVA A CHILE A LA PRIMERA LÍNEA EN EL ESTUDIO DE MICROPLÁSTICOS EN LA ANTÁRTICA

dalivoreterovic

CONCEJAL DALIVOR ETEROVIC ABORDA CIERRE DE LA CASA AZUL DEL ARTE Y ANALIZA CONFORMACIÓN DEL GABINETE DE KAST EN POLAR COMUNICACIONES

Inauguración programa Porvenir