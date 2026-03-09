Punta Arenas,
9 de marzo de 2026

ACADÉMICO DANIEL MANSUY: “KAST TODAVÍA NO ESCOGE QUÉ PRESIDENTE QUIERE SER”

​El analista político abordó el quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y su sucesor José Antonio Kast, señalando que el futuro mandatario aún no define si optará por un liderazgo moderado o confrontacional.

José Antonio Kast

El académico de la Universidad de los Andes e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), Daniel Mansuy, analizó el clima político generado tras el quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast durante el proceso de cambio de mando. En entrevista con La Tercera, el intelectual sostuvo que el episodio dejó dudas respecto al estilo de liderazgo que adoptará el próximo gobierno.

Según explicó, la confrontación pública entre ambas autoridades generó incomodidad transversal en el mundo político, ya que se esperaba que el traspaso presidencial mantuviera las formas republicanas que tradicionalmente han marcado estos procesos en Chile. A su juicio, el tono del episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre la actual administración y la que asumirá próximamente.

Mansuy también planteó que el gesto de Kast podría interpretarse como un retorno al estilo más confrontacional que mostró durante su etapa como candidato. En ese sentido, sostuvo que aún no está claro si el mandatario electo optará por un perfil más moderado, como el que insinuó tras su triunfo electoral, o si retomará una postura más beligerante frente al gobierno saliente y la oposición.

El analista advirtió que esa decisión estratégica tendrá consecuencias para el funcionamiento del próximo gobierno. Si se privilegia una lógica de confrontación política, explicó, podría dificultarse la relación con la oposición en el Congreso, especialmente en un escenario marcado por la fragmentación parlamentaria.

Finalmente, Mansuy señaló que el desafío del nuevo gobierno será definir con claridad su estrategia política y su relación con los distintos sectores del Congreso, considerando que la gobernabilidad en Chile requiere algún grado de colaboración entre oficialismo y oposición.


Fuente: La Tercera

José Antonio Kast y Donald Trump

KAST ABORDA SITUACIÓN DE CUBA Y VENEZUELA TRAS DIÁLOGO CON TRUMP EN MIAMI

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

José Antonio Kast

ACADÉMICO DANIEL MANSUY: "KAST TODAVÍA NO ESCOGE QUÉ PRESIDENTE QUIERE SER"

MINVU - Apertura av

