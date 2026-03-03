CÉSAR CIFUENTES PLANTEA LA NECESIDAD DE UNA VISIÓN DE ESTADO ANTE PROYECTO DE CABLE SUBMARINO CHILE-CHINA “SI NO TOMAMOS DECISIONES Y NO TENEMOS UNA VISIÓN DE ESTADO NOS VAMOS A QUEDAR ATRÁS”

En el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, César Cifuentes, presidente del Movimiento Regionalista, conversó sobre los desafíos estratégicos que enfrentará el país tras el cambio de mando del próximo 11 de marzo, poniendo énfasis en el proyecto de cable submarino Chile-China y en la designación de seremis en Magallanes para el gobierno del presidente electo José Antonio Kast.

Respecto al cable submarino, Cifuentes sostuvo que será una materia que deberá abordar la próxima administración, señalando que “mas que tema ideológico y que una derecha o izquierda, este es una visión de estado, hacia donde vamos, que pretendemos hacer, el mundo va avanzando mucho mas rápido, los países están viendo como se posicionan de aquí a 20 años mas, en relación a IA, fuentes de energía en el futuro y el tema de las comunicaciones, mas allá de lo que pueda definir si lo vamos a hacer el enlace con este cable con los chinos si se quiere hacer a través del pacifico, mas allá de eso es determinar que chile tenga su propia visión de como se proyecta de aquí a 20 años mas”.

En esa línea, enfatizó que “estas decisiones tiene que ser muy bien pensadas” y advirtió que “sino tomamos decisiones y no tenemos una visión de estado nos vamos a quedar atrás”, subrayando la importancia de proyectar al país con una planificación estratégica de largo plazo en materia tecnológica, energética y de comunicaciones.

Durante la entrevista también se refirió a la designación de secretarios regionales ministeriales en Magallanes para el nuevo gobierno. Indicó que “en mundillo politico en magallanes es pequeño y eso hace dificil ver a quien se coloca en cada lado, buscando siempre la persona que tenga la mayor expertise o conocimiento a la materia que le va a asignar en otras regiones al haber mas poblacion tambien hay mas gente para seleccionar”.

Asimismo, señaló que “por otra parte tambien esta el efecto kusanovic que dio una cuota de hermetismo respecto a lo que se esta haciendo, antes era mas socializado esto de la designacion de los cargos y despues de las declaraciones del senador el proceso se volvio mas hermetico, hoy dia en magallanes no hay información todavia en relación a eso”.

