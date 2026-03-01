PANELES SOLARES Y BOMBAS DE CALOR: LA DUPLA CLAVE PARA REDUCIR HASTA UN 70% LA CUENTA DE LA LUZ Y EL GAS

“Esta dupla tecnológica permite reducir hasta en un 70% el consumo energético, disminuir las emisiones de CO₂ y mejorar el confort en el hogar, gracias a un sistema que optimiza el uso de energía solar y aprovecha la aerotermia para la generación de agua caliente sanitaria”, explica experto en climatización.



Si bien entre el 1 de enero y junio de 2026 se devolverán de forma automática en las cuentas los cobros excesivos derivados de la doble aplicación del IPC y de inconsistencias en la valorización de los activos de la empresa Transelec lo que equivale a cerca de $2.000 mensuales, lo cierto es que las cuentas de la luz en los hogares chilenos han registrado alzas significativas en los últimos años. Esta situación ha generado un fuerte impacto en el presupuesto familiar destinado al pago de un servicio básico para cualquier vivienda.

En este contexto, se vuelve prioritario buscar alternativas que permitan enfrentar el alza de las tarifas eléctricas. Entre ellas, los paneles solares se posicionan como una de las opciones más eficientes, ya que ofrecen dos grandes ventajas: por un lado, permiten un ahorro energético significativo y ayudan a mitigar el costo de la cuenta de la luz; por otro, al tratarse de una fuente de energía renovable, son amigables con el medioambiente y presentan un bajo costo de mantención.

Sin embargo, pese a estos beneficios, su principal desventaja sigue siendo el alto monto de inversión inicial que implica su instalación, una barrera difícil de sortear para la mayoría de los hogares chilenos. Para tener una idea, un sistema mediano de este tipo puede ir entre los 5 y 7 millones de pesos.

A pesar de lo anterior, Manuel Eyzaguirre, Gerente General de Kaltemp, empresa chilena con 50 años de experiencia en climatización, enfatiza que, aunque la inversión inicial pueda parecer elevada, hay agentes que ofrecen financiamiento para los paneles, de modo que la suma de lo que pagas por electricidad más la cuota del sistema termina siendo menor que tu gasto total sin paneles.

El “combo sustentable” que promete bajar tu cuenta de luz y gas

Lo que pocos saben es que además hoy existe un complemento al panel solar que permite alcanzar hasta un 70% de ahorro energético y reducir de forma significativa la huella de carbono en las viviendas chilenas. Se trata de una tecnología que ya se utiliza ampliamente en países como Australia, especialmente para la generación de agua caliente sanitaria. Según explica el experto, la bomba de calor sanitaria utiliza tecnología aerotérmica para extraer el calor del aire ambiente y transferirlo al agua, alcanzando eficiencias de hasta un 300%.

El resultado es un sistema más eficiente, seguro y con menor costo operativo: Una bomba de calor es un 50% más eficiente sin paneles solares que un calefont. Con paneles solares es un 70% más eficiente.

Pero el potencial de esta tecnología se multiplica al integrarse con energía solar. “La bomba de calor ya es eficiente por sí sola, pero al combinarse con paneles solares, se logra una sinergia perfecta. Parte o toda la electricidad que usa puede provenir del sol, aprovechando al máximo el excedente solar generado por los paneles y reduciendo tu consumo de gas a cero”, destaca el experto. A esto se suma el aprovechamiento del excedente eléctrico generado por los paneles solares, que muchas veces se pierde por falta de usos en el hogar.

Desde el punto de vista ambiental, esta combinación permite reducir significativamente las emisiones de CO₂ al reemplazar el uso de combustibles fósiles por energía limpia y eficiencia térmica. En términos económicos, los hogares pueden lograr un ahorro superior al 70% en la cuenta de energía, si lo comparamos con termos eléctricos y en el caso de los calefón o caldera el ahorro puede ser hasta un 50% sin paneles solares. En el caso de tener paneles solares el ahorro puede ser hasta un 100%.

Ahora bien, ¿qué deben considerar las personas al momento de dar este paso hacia un hogar más sustentable? Eyzaguirre señala que el punto de partida debe ser el excedente energético generado por los paneles solares. “En la mayoría de los casos, los sistemas fotovoltaicos se sobredimensionan respecto al consumo habitual del hogar, lo que abre una oportunidad ideal para electrificar completamente el hogar: calefacción, agua caliente sanitaria e incluso cocina”.

En ese contexto, instalar una bomba de calor sanitaria es especialmente conveniente, ya que su consumo eléctrico es bajo y no requiere una evaluación técnica compleja de la red. Sin embargo, si se evalúa también el uso de bomba de calor para calefacción, se recomienda una evaluación térmica especializada, para dimensionar correctamente el sistema y asegurar su eficiencia y rendimiento.

Así, tecnologías como la bomba de calor y los paneles solares no sólo son una inversión inteligente, sino también una acción concreta hacia un futuro más limpio, eficiente y sustentable para Chile.

