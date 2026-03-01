Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de marzo de 2026

¿POR QUÉ APARECEN LOS PROBLEMAS DE VOZ JUSTO AL VOLVER AL TRABAJO? ESTO DICEN LOS EXPERTOS

Ronquera, cansancio al hablar y dolor vocal suelen manifestarse tras el regreso a la rutina laboral. ​

Gonzalo-Gallardo-5-2000x1333

El director de Fonoaudiología UNAB, Gonzalo Gallardo, explica cómo los hábitos del verano y el aumento brusco de la exigencia vocal influyen en estas molestias.

Con el término de las vacaciones y el retorno a las obligaciones laborales, muchas personas comienzan a notar que su voz se siente más frágil, fatigada o ronca. Aunque suele atribuirse al estrés o a un resfrío, estas molestias tienen una explicación más profunda.

Así lo señala Gonzalo Gallardo, director de la carrera de Fonoaudiología de la Universidad Andrés Bello, quien explica que la voz pasa abruptamente de un uso libre y poco exigente a una alta demanda sostenida, sin una preparación previa.

A esto se suma el regreso a jornadas laborales extensas, con mayor carga de reuniones, clases o atención de público, muchas veces en espacios cerrados. Este aumento repentino de la exigencia vocal, sin pausas ni preparación previa, genera un estrés adicional sobre las cuerdas vocales, facilitando la aparición de ronquera, fatiga vocal y molestias al hablar durante los primeros días de trabajo.

A continuación, los cinco factores más comunes que explican por qué los problemas de voz aparecen con mayor fuerza tras el regreso al trabajo.

Sobrecarga vocal acumulada en verano
Durante las vacaciones es habitual hablar más fuerte, gritar, cantar o comunicarse en ambientes ruidosos como playas, piscinas o reuniones sociales. Aunque estas conductas no siempre generan molestias inmediatas, van produciendo microlesiones que se acumulan silenciosamente y se manifiestan cuando la voz vuelve a ser exigida de forma continua en el trabajo.

Deshidratación, alcohol y falta de descanso
El menor consumo de agua, el aumento del consumo de alcohol y dormir pocas horas afectan directamente la lubricación y recuperación de las cuerdas vocales. Este desequilibrio altera el funcionamiento del sistema fonatorio y deja a la voz más vulnerable frente al esfuerzo prolongado.

Cambios de temperatura y aire acondicionado
El uso constante de aire acondicionado y los cambios bruscos de temperatura resecan las vías aéreas superiores e irritan las cuerdas vocales. Esto dificulta la producción vocal eficiente y favorece la aparición de ardor, carraspeo frecuente y sensación de sequedad al hablar.

Señales de alerta que no deben normalizarse
Cuando la voz se mantiene ronca por más de dos semanas, aparece dolor o ardor al hablar, sensación de cuerpo extraño en la garganta, quiebres vocales, dificultad para proyectar la voz o fatiga vocal temprana, ya no se trata solo de cansancio. Forzar la voz para que “salga” puede agravar el daño y prolongar la recuperación.

Alta exigencia vocal sin preparación previa
Docentes, profesionales de la salud, vendedores, trabajadores del área comercial, líderes de equipo, abogados, actores y cantantes son especialmente vulnerables en este periodo. El retorno a largas jornadas de uso vocal, sin una adaptación progresiva, expone a estas personas a lesiones que podrían prevenirse con cuidado y entrenamiento adecuados.

Para cuidar la voz al retomar la rutina laboral, el especialista recomienda mantener una hidratación constante durante el día, evitar carraspear, regular la intensidad al hablar, realizar pausas vocales y asegurar un buen descanso. Asimismo, sugiere incorporar un breve calentamiento vocal antes de jornadas exigentes y consultar oportunamente si las molestias persisten, ya que una atención precoz puede prevenir lesiones más complejas y tratamientos prolongados.






PINGÜINO-MAGALLÁNICO

CAÍDA DE MÁS DEL 85%: EXPERTOS ALERTAN SOBRE DESAPARICIÓN DEL PINGÜINO DE MAGALLANES EN LA ISLA MAGDALENA DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES FIRMAN PRIMER PROTOCOLO PARA TRASLADO DE FALLECIDOS EN CABO DE HORNOS

Leer Más

Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


Levantamiento, Conservación y Traslado de Fallecidos.


7fd3e02a-9322-4096-bfee-3a87a22d61e1
nuestrospodcast
file_20260226140932

CHILE SE CONVIERTE EN EL PAÍS CON EL MEJOR Y MÁS RÁPIDO INTERNET DEL PLANETA: “ES UN HONOR”

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Gonzalo-Gallardo-5-2000x1333

¿POR QUÉ APARECEN LOS PROBLEMAS DE VOZ JUSTO AL VOLVER AL TRABAJO? ESTO DICEN LOS EXPERTOS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
CARTA DIRECTOR (2)

TRANSPARENCIA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
coronas 17

LA PRIMERA REINA MAGALLÁNICA DE VIÑA: SKARLETH LABRA RECIBIRÁ CORONA Y ANILLO DE ORO DE ALTA JOYERÍA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250