EDELMAG SE PREPARA PARA LA TEMPORADA INVERNAL CON MANTENIMIENTO EN LÍNEA DE TRANSMISIÓN

​La Empresa Eléctrica de Magallanes llevó a cabo trabajos de mantención en la línea 66, que es la encargada de transmitir la energía desde la Central Tres Puentes a la subestación Punta Arenas, con el objetivo de optimizar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema eléctrico en la capital regional.

​

Las labores se realizaron en diferentes jornadas de trabajo, tanto en la zona urbana como rural de la comuna. Luis Estrada, Supervisor de Distribución de EDELMAG, comentó que “la línea 66 se divide en tres etapas al momento de los trabajos de mantenimiento que son predictivo, preventivo y correctivo. Estos se realizan principalmente en la época de verano por las condiciones climáticas que tiene la región, ya que en invierno es muy complicado acceder a los sectores donde se encuentra emplazada”.

​

Además, Estrada agregó que “en esta ocasión se revisaron las estructuras y aplomaron de postes con la finalidad de verificar que éstos y los aisladores estén en perfectas condiciones para mantener el sistema mediano de Punta Arenas, el cual es un activo crítico en la región”.

​

La ejecución de estos trabajos resulta especialmente relevante, ya que permite anticipar eventuales interrupciones, disminuir riesgos asociados a factores externos y garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico para hogares, comercios e industrias.

De esta forma, EDELMAG reafirma su compromiso con la comunidad al entregar un servicio seguro y confiable, fortaleciendo día a día la calidad del suministro eléctrico.



