Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

22 de enero de 2026

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE LANZA OFICIALMENTE LA TEMPORADA INVERNAL 2026

Comunicado de prensa.

temporadatpn2026

​ La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine informó que durante esta jornada se realizó el lanzamiento oficial de la temporada invernal 2026, en el marco del evento Winter Mode, una iniciativa que busca posicionar a Torres del Paine como un destino abierto, activo y atractivo durante todo el año.

La actividad fue organizada por cuatro empresas asociadas que operan durante la temporada invernal y que realizan importantes esfuerzos para mantener su oferta en esta época del año: Lago Grey, Vértice, Bigfoot y Cerro Guido.

El evento se desarrolló en el Valle del Rosario, en Viña Matetic, y convocó a más de 90 tour operadores y agencias de viaje que comercializan el destino Torres del Paine durante el invierno, consolidándose como una instancia clave de encuentro, promoción y vinculación comercial.

Durante la jornada se realizaron capacitaciones especializadas, en las que las empresas participantes presentaron los productos, experiencias y servicios que ofrecen en la temporada invernal, destacando las ventajas, la seguridad, la calidad de la infraestructura y el valor diferencial de vivir Torres del Paine en esta época del año. Asimismo, los asistentes fueron cordialmente invitados a ser parte de esta experiencia y a integrar estas propuestas en su oferta turística.

Winter Mode fue el concepto que dio vida a esta experiencia, con el objetivo de comunicar a Chile y al mundo que Torres del Paine está abierto en invierno, ofreciendo una alternativa auténtica, sustentable y de alto estándar para el turismo nacional e internacional.

Desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine recalcaron que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del sector privado por diversificar la temporada turística, fortalecer la actividad económica regional y seguir posicionando al destino como un referente de turismo de naturaleza durante los 12 meses del año.

tabsaesnna

TABSA SE COMPROMETE CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL TURISMO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REFORZANDO LA CULTURA PREVENTIVA: VECINOS DE PUNTA ARENAS RECIBEN KITS DE EMERGENCIA ENERGÉTICA "SIEMPRE LISTOS"

Leer Más

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

​La capital regional se suma así al resto de las comunas de Magallanes que ya han recibido estos kits de resiliencia energética, que complementan la entrega de 310 unidades destinadas a la región.

16
nuestrospodcast
nicolekidman_1769037058_3815281835811989297_1637269350

NICOLE KIDMAN COMPARTIÓ REGISTROS INÉDITOS DE SU VIAJE A LA ANTÁRTICA TRAS PASAR POR PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
temporadatpn2026

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE LANZA OFICIALMENTE LA TEMPORADA INVERNAL 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
dialogosaustrales

PROYECTO MAGALLÁNICO "DIÁLOGOS AUSTRALES" CONSOLIDA ALIANZA CON LA UC Y PROYECTA COLABORACIÓN CON ROMA PARA EL 2026

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
César Montiel Alvarado

“UN PRIMER AÑO DESAFIANTE” (COLUMNA DE OPINIÓN)