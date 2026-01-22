ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE LANZA OFICIALMENTE LA TEMPORADA INVERNAL 2026

​ La Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine informó que durante esta jornada se realizó el lanzamiento oficial de la temporada invernal 2026, en el marco del evento Winter Mode, una iniciativa que busca posicionar a Torres del Paine como un destino abierto, activo y atractivo durante todo el año.



La actividad fue organizada por cuatro empresas asociadas que operan durante la temporada invernal y que realizan importantes esfuerzos para mantener su oferta en esta época del año: Lago Grey, Vértice, Bigfoot y Cerro Guido.



El evento se desarrolló en el Valle del Rosario, en Viña Matetic, y convocó a más de 90 tour operadores y agencias de viaje que comercializan el destino Torres del Paine durante el invierno, consolidándose como una instancia clave de encuentro, promoción y vinculación comercial.



Durante la jornada se realizaron capacitaciones especializadas, en las que las empresas participantes presentaron los productos, experiencias y servicios que ofrecen en la temporada invernal, destacando las ventajas, la seguridad, la calidad de la infraestructura y el valor diferencial de vivir Torres del Paine en esta época del año. Asimismo, los asistentes fueron cordialmente invitados a ser parte de esta experiencia y a integrar estas propuestas en su oferta turística.



Winter Mode fue el concepto que dio vida a esta experiencia, con el objetivo de comunicar a Chile y al mundo que Torres del Paine está abierto en invierno, ofreciendo una alternativa auténtica, sustentable y de alto estándar para el turismo nacional e internacional.



Desde la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine recalcaron que este tipo de iniciativas reflejan el compromiso del sector privado por diversificar la temporada turística, fortalecer la actividad económica regional y seguir posicionando al destino como un referente de turismo de naturaleza durante los 12 meses del año.

