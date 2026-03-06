Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

KAST DESESTIMA NUEVO LLAMADO DE BORIC A RETOMAR REUNIONES DE TRASPASO: “NOSOTROS DIMOS VUELTA LA PÁGINA”

El mandatario electo afirmó que las reuniones formales entre ministros ya se realizaron y señaló que su equipo está enfocado en el cambio de mando. Además, defendió el proyecto sobre cumplimiento alternativo de condenas para internos de Punta Peuco.

El mandatario electo, José Antonio Kastdesestimó el nuevo llamado del Presidente Gabriel Boric para retomar las reuniones vinculadas al proceso de traspaso de mando, asegurando que su equipo ya dio por cerrado ese proceso.

Desde el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a Estados Unidos para participar en la cumbre “Shield of The America”, Kast sostuvo que el gobierno saliente “tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo”.

“El gobierno tuvo una gran oportunidad de transparentarlo todo. Ustedes han visto las fechas en que se toman decisiones por el actual gobierno y las fechas en que se decide comunicar ciertas situaciones. Frente a eso nosotros dijimos: se terminan las relaciones para esas bilaterales en los detalles que quedaban”, señaló.

El presidente electo agregó que las reuniones formales entre autoridades de ambos gobiernos ya se realizaron. “Todos los ministros y ministras tuvieron sus bilaterales con los respectivos ministros en sus cargos, eso se realizó. Hoy día, a seis días, estamos preocupados por el cambio de mando”, afirmó.

Consultado nuevamente por el llamado del mandatario, Kast reiteró que “nosotros dimos vuelta a la página”, señalando que ahora corresponderá a su administración revisar la información disponible una vez que asuma el gobierno.

En otro tema, el futuro mandatario se refirió al proyecto de ley que beneficiaría a internos del penal Punta Peuco, enfatizando que la iniciativa “no es un indulto”.

Las condenas hay que cumplirlas y esto no es un indulto ni una liberación, sino un cumplimiento alternativo de condenas”, sostuvo. En esa línea, añadió que el Congreso se encuentra tramitando la iniciativa y que el proyecto podría incorporar indicaciones durante su discusión legislativa.

Tras abordar estos temas, Kast inició su viaje a Estados Unidos, donde sostendrá reuniones con distintos mandatarios de la región, incluido el expresidente estadounidense Donald Trump, para discutir materias relacionadas con seguridad, migración y desarrollo económico.

Fuente: radio.uchile.cl

SENADIS LANZA FONDO DE $1.580 MILLONES PARA POTENCIAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

MADRE DE CABO FALLECIDO EN PUNTA ARENAS RETIRA SU CUERPO DEL SML Y ANUNCIA ACCIONES LEGALES: "A MI HIJO LO MATARON"

​El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

​El joven militar murió durante un ejercicio de inmersión presuntamente no autorizado.

instrumentosescuela

LLEGARON NUEVOS INSTRUMENTOS MUSICALES A LA ESCUELA PADRE ALBERTO HURTADO

servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

escmanuelbulnes

ESCUELA MANUEL BULNES AVANZA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA DESDE EDUCACIÓN PARVULARIA

4ta BRIACO Chorillos

INVESTIGAN FALLECIMIENTO DE SUBOFICIAL DEL EJÉRCITO EN RECINTO MILITAR DE PUNTA ARENAS