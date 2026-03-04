SEREMI DEL TRABAJO DESTACA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE CREA EL SUBSIDIO UNIFICADO AL EMPLEO

​ La Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, destacó la noticia de la aprobación del proyecto que crea un nuevo sistema de Subsidio Unificado al Empleo (SUE), despachado a ley por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.



Al respecto, la autoridad laboral de la región señaló que “esta es una muy buena noticia para las y los trabajadores, ya que, tal como señaló nuestro ministro Boccardo, hemos dado un paso muy relevante para crecer en empleos formales para nuestra región y el país. Cabe recordar que, de acuerdo con el último informe del Observatorio Laboral en el último año, la región generó más de 1.400 nuevos empleos formales, con un incremento de un 6,3% en personas con contrato, lo cual es, justamente, lo que busca ampliar este proyecto que ahora va a convertirse en ley”.



Asimismo, la secretaria regional ministerial expresó que, gracias a esta iniciativa, el país tendrá una herramienta concreta de política pública para enfrentar posibles contingencias y que permitirá actuar de manera efectiva para facilitar la contratación y promover empleos decentes, especialmente en aquellas empresas de menor tamaño.

​

Desde el ministerio del Trabajo, se destacó también el apoyo del parlamento al proyecto, ya que, a través de él, se podrá llevar a cabo diferentes cambios para mejorar los beneficios de los actuales subsidios administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).



Al respecto, Bengoa agregó que “lo que busca, principalmente, esta ley será incrementar el empleo formal de mujeres, de personas mayores de 55 años, de personas con discapacidad; pero también, promover los contratos formales y con seguridad social, dentro del marco de lo que conocemos como Trabajo Decente, entregando apoyo con recursos a los que podrán acceder las empresas que generen este tipo de trabajos”.



Detalles del Subsidio Unificado al Empleo

​

El SUE busca modernizar y simplificar el actual sistema, unificando los recursos destinado actualmente al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, con el objetivo de avanzar en un uso más eficiente de los recursos públicos y materializar un instrumento concreto para la creación de empleo formal, especialmente para los grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral, tales como mujeres, jóvenes, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad. Además, de contener un enfoque en las pequeñas y medianas empresas, para facilitar nuevas contrataciones formales.

​

Se espera que esta iniciativa reemplace y simplifique tres programas históricos que hoy existen de forma separada: el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes. Con este rediseño, se proyecta aumentar significativamente los montos de apoyo, con un subsidio combinado de hasta $185.000 mensuales entre empleador y trabajador.

​

Otra de las innovaciones del Subsidio Unificado de Empleo es que contará con flexibilidad normativa, permitiendo ajustes futuros de los parámetros sin necesidad de reformar la ley cada vez que el mercado laboral cambie.



El beneficio consiste en una transferencia monetaria mensual dirigida a empleadores y trabajadores para incentivar nuevas contrataciones formales en empresas.

​

Además de pertenecer a los grupos mencionados, la focalización se centra en trabajadores vulnerables y con períodos largos de desempleo o sin experiencia laboral.





