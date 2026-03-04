Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

4 de marzo de 2026

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE CREA EL SUBSIDIO UNIFICADO AL EMPLEO

La autoridad destacó que la iniciativa está enfocada en la creación de empleos formales, especialmente en mujeres, jóvenes, personas mayores de 55 años o más, personas con discapacidad y con énfasis en las pymes.

SEREMI JESSICA DIFUSIÓN NORMAS LABORALES

​ La Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, destacó la noticia de la aprobación del proyecto que crea un nuevo sistema de Subsidio Unificado al Empleo (SUE), despachado a ley por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

 
Al respecto, la autoridad laboral de la región señaló que “esta es una muy buena noticia para las y los trabajadores, ya que, tal como señaló nuestro ministro Boccardo, hemos dado un paso muy relevante para crecer en empleos formales para nuestra región y el país. Cabe recordar que, de acuerdo con el último informe del Observatorio Laboral en el último año, la región generó más de 1.400 nuevos empleos formales, con un incremento de un 6,3% en personas con contrato, lo cual es, justamente, lo que busca ampliar este proyecto que ahora va a convertirse en ley”.

 
Asimismo, la secretaria regional ministerial expresó que, gracias a esta iniciativa, el país tendrá una herramienta concreta de política pública para enfrentar posibles contingencias y que permitirá actuar de manera efectiva para facilitar la contratación y promover empleos decentes, especialmente en aquellas empresas de menor tamaño.


Desde el ministerio del Trabajo, se destacó también el apoyo del parlamento al proyecto, ya que, a través de él, se podrá llevar a cabo diferentes cambios para mejorar los beneficios de los actuales subsidios administrados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).


Al respecto, Bengoa agregó que “lo que busca, principalmente, esta ley será incrementar el empleo formal de mujeres, de personas mayores de 55 años, de personas con discapacidad; pero también, promover los contratos formales y con seguridad social, dentro del marco de lo que conocemos como Trabajo Decente, entregando apoyo con recursos a los que podrán acceder las empresas que generen este tipo de trabajos”.


Detalles del Subsidio Unificado al Empleo


El SUE busca modernizar y simplificar el actual sistema, unificando los recursos destinado actualmente al Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes, con el objetivo de avanzar en un uso más eficiente de los recursos públicos y materializar un instrumento concreto para la creación de empleo formal, especialmente para los grupos que enfrentan mayores dificultades para acceder al mercado laboral, tales como mujeres, jóvenes, personas mayores de 55 años y personas con discapacidad. Además, de contener un enfoque en las pequeñas y medianas empresas, para facilitar nuevas contrataciones formales.


Se espera que esta iniciativa reemplace y simplifique tres programas históricos que hoy existen de forma separada: el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), el Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y el Subsidio Previsional para Trabajadores Jóvenes. Con este rediseño, se proyecta aumentar significativamente los montos de apoyo, con un subsidio combinado de hasta $185.000 mensuales entre empleador y trabajador.


Otra de las innovaciones del Subsidio Unificado de Empleo es que contará con flexibilidad normativa, permitiendo ajustes futuros de los parámetros sin necesidad de reformar la ley cada vez que el mercado laboral cambie.


El beneficio consiste en una transferencia monetaria mensual dirigida a empleadores y trabajadores para incentivar nuevas contrataciones formales en empresas.


Además de pertenecer a los grupos mencionados, la focalización se centra en trabajadores vulnerables y con períodos largos de desempleo o sin experiencia laboral.


FOTO AUDÍFONOS REGISTRO CIVIL TE CUIDA6

REGISTRO CIVIL INCORPORA AUDÍFONOS PARA ATENCIÓN DE PERSONAS CON HIPERSENSIBILIDAD AUDITIVA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

​El proyecto "Los Flamencos 1" consolida un nuevo barrio con estándares de integración urbana, equipamiento comunitario y eficiencia térmica, reafirmando el avance sostenido del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región.

MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3
nuestrospodcast
INICIO DE AÑO ESCOLAR 2026 (TRÁNSITO Y SEGURIDAD PÚBLICA) (3)

MUNICIPIO REFUERZA COORDINACIÓN VIAL POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR

336PX
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

336PX
COVEPA 336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
SEREMI JESSICA DIFUSIÓN NORMAS LABORALES

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE CREA EL SUBSIDIO UNIFICADO AL EMPLEO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
MINVU - Entrega conjunto Los Flamencos_3

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL CONCRETA SU PROYECTO N°41 EN MAGALLANES CON LA ENTREGA DE 136 VIVIENDAS EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
fPZVPI_WlI8x

PUCV INVESTIGA BEBIDAS PROBIÓTICAS A PARTIR DE MACROALGAS DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA