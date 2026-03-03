JUNJI MAGALLANES RETOMA ACTIVIDADES Y PROYECTA AÑO 2026 CON ÉNFASIS EN CALIDAD Y COBERTURA

En conversación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) Magallanes, Paola Valenzuela Pino, destacó la relevancia de la Educación Parvularia y entregó detalles sobre el inicio del Año Parvulario 2026 en la región.

La autoridad subrayó la importancia de la Educación Parvularia como etapa fundamental en el desarrollo integral de niñas y niños, señalando que es vital en el desarrollo integral de los seres humanos, ya que potencia habilidades cognitivas, emocionales y sociales en la etapa de mayor plasticidad cerebral, sentando así las bases de los posteriores aprendizajes, autonomía y socialización, garantizando un desenvolvimiento sustentable y equitativo.

Respecto al calendario de inicio de actividades, informó que el lunes 2 de marzo retomaron sus labores los equipos pedagógicos y administrativos de todos los recintos de la Junji Magallanes. En tanto, el miércoles 4 corresponde el ingreso de niñas y niños nuevos, mientras que el lunes 9 se concretará la entrada de las y los párvulos antiguos.

Asimismo, entregó recomendaciones a las familias en este proceso de adaptación, enfatizando la importancia de validar las emociones de las niñas y los niños y mantener una comunicación cercana con los equipos educativos, especialmente durante los primeros días de asistencia.

Valenzuela también recalcó la relevancia de la asistencia continua a los establecimientos de la Junji Magallanes, invitando a aprovechar los cupos disponibles y el servicio público de bienestar integral, construyendo todas y todos juntos una Educación Parvularia de calidad.

En materia de infraestructura, detalló que la Subdirección de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos se encargó de la mantención de los recintos durante el verano, destacando una inversión de $249 millones destinada al cuidado de los sistemas de calefacción, aspecto fundamental considerando las condiciones climáticas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

La Junji Magallanes cuenta con establecimientos de administración directa en las comunas de Torres del Paine, Puerto Natales —incluyendo Puerto Edén—, Porvenir, Cabo de Hornos y Punta Arenas, con una capacidad para recibir a más de 2.600 niñas y niños en su primera infancia.

Actualmente existen cupos disponibles y las familias interesadas pueden postular a través del sitio web www.junji.cl . Ante cualquier duda, la comunidad puede contactarse con el encargado regional del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC), Camilo Jerez Gallardo, al número 61 2 748207, al correo electrónico [email protected] o acudir a las oficinas ubicadas en calle José Menéndez 788, en Punta Arenas.





