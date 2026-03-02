Punta Arenas,
2 de marzo de 2026

PRESIDENTE DE TACOPA DENUNCIA ESCASA FISCALIZACIÓN EN ESTACIONES DE SERVICIO DE GNC

Buenos días región.

marcelinoaguayo

El presidente de TACOPA, Marcelino Aguayo Concha, manifestó su preocupación por la conversión ilegal de vehículos a Gas Natural Comprimido (GNC) en Punta Arenas, durante su participación esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El dirigente señaló que, si bien actualmente existe mayor oferta para realizar conversiones de vehículos a GNC, existe inquietud por prácticas irregulares que se estarían desarrollando en algunos lugares de la ciudad. “me parece grave que hay un % lo desconozco pero de conversión ilegal al tema del GNC y eso nos preocupa porque si las estaciones de servicio no se pide las certificaciones de inspección o instalación de los estanques, es preocupante”, afirmó.

Aguayo también apuntó a la falta de controles en los puntos de carga. “falta fiscalización en los surtidores de GNC”, sostuvo, agregando que existe una desigualdad en la exigencia de requisitos. “a nosotros se nos vence la revisión técnica y no nos cargan gas, pero no es así con los ilegales”, indicó.

En esa línea, hizo un llamado a que quienes utilicen este sistema lo hagan respetando la normativa vigente. “quienes carguen GNC que carguen cumpliendo con las normativas respectivas”, expresó.

El presidente de TACOPA advirtió además sobre los riesgos que implica operar vehículos sin certificación adecuada, tanto para los usuarios como para las propias estaciones de servicio. “las estaciones de servicio no toman resguardo en esto, se les va a echar a perder el negocio si revienta un auto o si se le prende fuego a una estación de servicio por operar un vehículo que no esta en condiciones o bajo la norma”, concluyó.



EMPRESA TRANSALERCE ANUNCIA QUE NO APLICARÁ ALZA DE TARIFAS DE PASAJES EN PUNTA ARENAS PESE A DECRETO DEL MTT

