“QUERER TRABAJAR Y NO PODER HACERLO ES COMPLEJO”: PRESIDENTE TACOPA CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD INFORMATIVA TRAS ACCIDENTE QUE AFECTÓ SUMINISTRO DE GNC EN PUNTA ARENAS

El presidente de la Asociación de Taxis Colectivos de Punta Arenas (TACOPA), Marcelino Aguayo Concha, se refirió a la compleja situación que enfrentó el gremio del transporte mayor tras el reciente accidente que afectó el suministro de gas en la región, señalando preocupación por el impacto operativo y cuestionando la falta de claridad en la información entregada a los distintos actores involucrados.

Aguayo indicó que el hecho generó sorpresa generalizada, aunque destacó el funcionamiento del plan de contingencia en favor de la comunidad. “nos sorprende a todos, este accidente y la verdad que lo bueno es que el plan de contingencia uno puede pensar que la comunidad es lo mas importante el consumo domiciliario eso nos debe dejar tranquilos como región”.

Sin embargo, explicó que la situación fue especialmente compleja para el transporte, al ser considerados consumidores industriales. “ahora como gremio de transporte colocarnos como un consumidor industrial como methanex nos complica, nos tenia muy complicados”, afirmó, detallando que la operación diaria se vio severamente reducida. “teniamos 4 o 5 autos por cada 100 trabajando, no es que no haya querido trabajar nuestra gente por el mayor gasto diario”.

El dirigente explicó que la mayoría de los vehículos del gremio funciona exclusivamente a gas, lo que hizo inviable continuar con normalidad. “la mayoría de los vehículos funciona solo a gas, hay algunos que por la antigüedad no funcionan bien solo bencina, no tiene culpa el vehículo, con gnc funcionan perfectamente”. En ese contexto, enfatizó la frustración de los trabajadores afectados: “querer trabajar y no poder hacerlo es complejo”.

Finalmente, Aguayo aclaró que como gremio sí existieron gestiones previas y canales de comunicación, aunque cuestionó la información entregada. “al único con el que tenemos relación por un tema de trabajo anteriores era el seremi de energia que nos mantenía informados, no es que nosotros no hayamos hecho nada al respecto, la claridad de la información es lo que nosotros cuestionamos”.

​

