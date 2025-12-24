Punta Arenas,
24 de diciembre de 2025

“QUERER TRABAJAR Y NO PODER HACERLO ES COMPLEJO”: PRESIDENTE TACOPA CUESTIONA FALTA DE CLARIDAD INFORMATIVA TRAS ACCIDENTE QUE AFECTÓ SUMINISTRO DE GNC EN PUNTA ARENAS

Buenos días región.

aguayomarcelino

El presidente de la Asociación de Taxis Colectivos de Punta Arenas (TACOPA), Marcelino Aguayo Concha, se refirió a la compleja situación que enfrentó el gremio del transporte mayor tras el reciente accidente que afectó el suministro de gas en la región, señalando preocupación por el impacto operativo y cuestionando la falta de claridad en la información entregada a los distintos actores involucrados.

Aguayo indicó que el hecho generó sorpresa generalizada, aunque destacó el funcionamiento del plan de contingencia en favor de la comunidad. “nos sorprende a todos, este accidente y la verdad que lo bueno es que el plan de contingencia uno puede pensar que la comunidad es lo mas importante el consumo domiciliario eso nos debe dejar tranquilos como región”.

Sin embargo, explicó que la situación fue especialmente compleja para el transporte, al ser considerados consumidores industriales. “ahora como gremio de transporte colocarnos como un consumidor industrial como methanex nos complica, nos tenia muy complicados”, afirmó, detallando que la operación diaria se vio severamente reducida. “teniamos 4 o 5 autos por cada 100 trabajando, no es que no haya querido trabajar nuestra gente por el mayor gasto diario”.

El dirigente explicó que la mayoría de los vehículos del gremio funciona exclusivamente a gas, lo que hizo inviable continuar con normalidad. “la mayoría de los vehículos funciona solo a gas, hay algunos que por la antigüedad no funcionan bien solo bencina, no tiene culpa el vehículo, con gnc funcionan perfectamente”. En ese contexto, enfatizó la frustración de los trabajadores afectados: “querer trabajar y no poder hacerlo es complejo”.

Finalmente, Aguayo aclaró que como gremio sí existieron gestiones previas y canales de comunicación, aunque cuestionó la información entregada. “al único con el que tenemos relación por un tema de trabajo anteriores era el seremi de energia que nos mantenía informados, no es que nosotros no hayamos hecho nada al respecto, la claridad de la información es lo que nosotros cuestionamos”.


VOCERO DE GOBIERNO ABORDA SEGURIDAD PÚBLICA EN PUERTO WILLIAMS, PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES Y EMERGENCIA EN ENAP

MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

Leer Más

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

​Operativos especiales, más móviles y monitoreo preventivo en zonas de alta afluencia.

SEGURIDAD MUNICIPAL POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO (3)
VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

VIENTO DE HASTA 100 KM/H Y LLUVIAS EN MAGALLANES: DMC EMITE AVISOS POR CONDICIONES ADVERSAS EN NAVIDAD

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

El monitoreo se realizó con tecnologías como drones y ROV submarino

EXPEDICIÓN CIENTÍFICA MONITOREA OBJETOS DE PROTECCIÓN Y ESPECIES CLAVE DE ÁREAS PROTEGIDAS DE MAGALLANES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

ivana vilicic

JUGADORA MAGALLÁNICA IVANA VILICIC PROYECTA SU CARRERA RUMBO A LA ALTA COMPETENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

cmladinic

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: "LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA"

