DIPUTADO BIANCHI SOLICITÓ A MINISTERIOS DE HACIENDA; DE TRANSPORTES Y DE ENERGÍA APLICAR MEDIDAS URGENTES PARA APOYAR AL TRANSPORTE MENOR ANTE CRISIS POR FALTA DE GNC EN MAGALLANES

​El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi, manifestó que recibió la profunda preocupación por la compleja situación que están enfrentando taxistas y colectiveros de las comunas de Punta Arenas y Puerto Natales, a raíz de la interrupción en el suministro de Gas Natural Comprimido (GNC), combustible esencial para el funcionamiento del transporte menor en la zona.



En este contexto dijo se encuentra realizando las correspondientes gestiones para que en el contexto de la emergencia, originada por una contingencia en la planta de ENAP y que ha obligado a cientos de conductores a operar con gasolina, un combustible cuyo costo puede ser hasta tres veces superior al del GNC, no genere un impacto a los ingresos diarios de quienes trabajan en este rubro. Todo esto ocurre, además, en un contexto en el que no se autoriza ajustar las tarifas, lo que podría derivar en hacer insostenible la continuidad del servicio para muchos trabajadores de este sector.



Frente a este escenario, el diputado Bianchi ya ha gestionado acciones concretas ante los Ministerios de Hacienda, Transportes y Energía, solicitando la implementación de medidas extraordinarias y transitorias de apoyo económico, como subsidios o bonos compensatorios, que permitan equilibrar los mayores costos de operación mientras se restablece el suministro de GNC .



“El transporte menor cumple un rol social fundamental en Magallanes. No podemos permitir que una situación de emergencia termine afectando el sustento de cientos de familias ni el derecho de la comunidad a contar con un transporte accesible y permanente”, señaló el parlamentario, recalcando que la reposición del GNC podría tardar entre un mes y hasta 45 días, según estimaciones técnicas.



El diputado también recordó que Magallanes tiene condiciones geográficas y energéticas particulares, que históricamente han justificado la adopción de políticas públicas especiales, y que existen precedentes en la región donde el Estado ha intervenido con apoyos similares frente a crisis energéticas.



Carlos Bianchi reafirmó su compromiso de representar ante las autoridades correspondientes la urgencia de respuestas concretas y oportunas, que permitan mantener este servicio esencial sin traspasar los costos a los usuarios.



