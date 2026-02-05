Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de febrero de 2026

CERCA DE 80 PERSONAS YA CUENTAN CON CARNET AZUL: HOSPITAL DE NATALES DESTACA ATENCIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON TEA

Esta herramienta de inclusión en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales permite mejorar el acceso y la calidad de la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente en contextos de alta demanda como el Servicio de Urgencia.

carnet azul puerto natales

Desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, el Carnet Azul se ha consolidado como una importante herramienta de inclusión en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, permitiendo mejorar el acceso y la calidad de la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente en contextos de alta demanda como el Servicio de Urgencia. A la fecha, cerca de 80 personas ya poseen este documento, el cual facilita su identificación y el otorgamiento de atención preferente, considerando sus necesidades específicas.

El Carnet Azul consiste en un documento de identificación que informa al equipo de salud que su portador presenta una condición del espectro autista, lo que permite adoptar medidas de apoyo tales como adecuar la comunicación, reducir estímulos ambientales y priorizar la atención, con el objetivo de disminuir situaciones de estrés, ansiedad o desregulación emocional. Esta iniciativa responde a un enfoque de salud más humanizado, centrado en la dignidad de las personas y en el respeto a la diversidad.

Desde las organizaciones sociales, la implementación del Carnet Azul ha sido valorada positivamente. Filomena Antilef, presidenta de la Agrupación Asperger Natales, destacó que “esta herramienta ha sido muy significativa y que hoy se estén atendiendo cerca de 80 personas con carnet azul en el servicio de urgencias es un gran avance. Ojalá se sigan sumando personas a esta iniciativa, ya que también no permite tener un registro de personas con este diagnóstico en Natales.” 

El impacto del Carnet Azul también ha sido reconocido por los equipos clínicos del hospital. Lucas Rivera, Enfermero de Urgencias del Hospital de Natales, explicó que “para nosotros como funcionarios, el Carnet Azul es de gran ayuda, porque nos facilita la categorización y nos permite identificar rápidamente a pacientes con TEA y adaptar la atención desde el primer contacto, priorizando tiempos de espera y ajustando la forma de comunicarnos, lo que mejora significativamente la experiencia del paciente y su entorno”.

Desde el Hospital de Natales señalaron que el balance de estos primeros meses de funcionamiento es altamente positivo y que se continuará promoviendo el uso del Carnet Azul, así como la capacitación de los equipos de salud, con el fin de seguir avanzando hacia una atención más inclusiva, accesible y respetuosa para toda la comunidad.





Emilio Bocazzi

EX ALCALDE ANALIZA OBRAS PÚBLICAS EN PUNTA ARENAS: EX HOSPITAL, BIBLIOTECA REGIONAL Y CENTRO CULTURAL BARRIO 18

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

sbap
nuestrospodcast
carnet azul puerto natales

CERCA DE 80 PERSONAS YA CUENTAN CON CARNET AZUL: HOSPITAL DE NATALES DESTACA ATENCIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON TEA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
sbap

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
laguna blanca enap

LAGUNA BLANCA SE ADJUDICA SU PRIMER PROYECTO ENAP IMPULSA PARA FORTALECER LA NOVENA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ferry pathagon

TABSA REFUERZA FRECUENCIAS DE CRUCE PUNTA ARENAS - PORVENIR PARA EL ASADO MÁS GRANDE DE TIERRA DEL FUEGO