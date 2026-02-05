CERCA DE 80 PERSONAS YA CUENTAN CON CARNET AZUL: HOSPITAL DE NATALES DESTACA ATENCIÓN INCLUSIVA PARA PERSONAS CON TEA

Desde su puesta en marcha en septiembre de 2025, el Carnet Azul se ha consolidado como una importante herramienta de inclusión en el Hospital Dr. Augusto Essmann Burgos de Puerto Natales, permitiendo mejorar el acceso y la calidad de la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), especialmente en contextos de alta demanda como el Servicio de Urgencia. A la fecha, cerca de 80 personas ya poseen este documento, el cual facilita su identificación y el otorgamiento de atención preferente, considerando sus necesidades específicas.

El Carnet Azul consiste en un documento de identificación que informa al equipo de salud que su portador presenta una condición del espectro autista, lo que permite adoptar medidas de apoyo tales como adecuar la comunicación, reducir estímulos ambientales y priorizar la atención, con el objetivo de disminuir situaciones de estrés, ansiedad o desregulación emocional. Esta iniciativa responde a un enfoque de salud más humanizado, centrado en la dignidad de las personas y en el respeto a la diversidad.

Desde las organizaciones sociales, la implementación del Carnet Azul ha sido valorada positivamente. Filomena Antilef, presidenta de la Agrupación Asperger Natales, destacó que “esta herramienta ha sido muy significativa y que hoy se estén atendiendo cerca de 80 personas con carnet azul en el servicio de urgencias es un gran avance. Ojalá se sigan sumando personas a esta iniciativa, ya que también no permite tener un registro de personas con este diagnóstico en Natales.”

El impacto del Carnet Azul también ha sido reconocido por los equipos clínicos del hospital. Lucas Rivera, Enfermero de Urgencias del Hospital de Natales, explicó que “para nosotros como funcionarios, el Carnet Azul es de gran ayuda, porque nos facilita la categorización y nos permite identificar rápidamente a pacientes con TEA y adaptar la atención desde el primer contacto, priorizando tiempos de espera y ajustando la forma de comunicarnos, lo que mejora significativamente la experiencia del paciente y su entorno”.

Desde el Hospital de Natales señalaron que el balance de estos primeros meses de funcionamiento es altamente positivo y que se continuará promoviendo el uso del Carnet Azul, así como la capacitación de los equipos de salud, con el fin de seguir avanzando hacia una atención más inclusiva, accesible y respetuosa para toda la comunidad.









​

