EL PRIMER NACIMIENTO DE 2026 EN MAGALLANES SE REGISTRÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO

A las 02:16 horas del jueves 2 de enero nació Abigail Saéz Matamala, convirtiéndose en la primera bebé del año 2026 en la Región de Magallanes. El parto se realizó en el Hospital Clínico de Magallanes, donde la recién nacida llegó al mundo con un peso de 2.800 gramos y una estatura de 46 centímetros, presentando un excelente estado de salud.

En el marco del Programa Chile Crece Más, se hizo entrega de un ajuar completo a la familia, iniciativa que busca apoyar el desarrollo integral de niños y niñas desde sus primeros días de vida. Autoridades y equipos de salud destacaron el trabajo del personal clínico y extendieron sus felicitaciones a los padres de Abigail, Rose Mary y José Luis.





