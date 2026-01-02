Punta Arenas,
2 de enero de 2026

EL PRIMER NACIMIENTO DE 2026 EN MAGALLANES SE REGISTRÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO

​Abigail Saéz Matamala nació durante la madrugada del 2 de enero en perfecto estado de salud y recibió el ajuar del programa Chile Crece Más.

bebe2026puq

A las 02:16 horas del jueves 2 de enero nació Abigail Saéz Matamala, convirtiéndose en la primera bebé del año 2026 en la Región de Magallanes. El parto se realizó en el Hospital Clínico de Magallanes, donde la recién nacida llegó al mundo con un peso de 2.800 gramos y una estatura de 46 centímetros, presentando un excelente estado de salud.

En el marco del Programa Chile Crece Más, se hizo entrega de un ajuar completo a la familia, iniciativa que busca apoyar el desarrollo integral de niños y niñas desde sus primeros días de vida. Autoridades y equipos de salud destacaron el trabajo del personal clínico y extendieron sus felicitaciones a los padres de Abigail, Rose Mary y José Luis.



ADIÓS AL EFECTIVO EN LAS MICROS: PUNTA ARENAS ES LA CIUDAD MÁS AUSTRAL DEL MUNDO CON PAGO ELECTRÓNICO

Noticias
Relacionadas
DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

Noticias
Destacadas
¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

bebe2026puq

EL PRIMER NACIMIENTO DE 2026 EN MAGALLANES SE REGISTRÓ EN EL HOSPITAL CLÍNICO

DESDE PUNTA ARENAS, KRÉEN ESTRENA SU NUEVO EP "AURORA"

MINVU CONSIGNA MONTO PROVISORIO Y AVANZA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS