En esta oportunidad Hernández comenzó el programa recordando que el 12 de febrero de 1541 se fundó la ciudad de Santiago y el mismo día pero del año 1567 se funda la ciudad de Castro.

En este programa se abordó la historia del edificio de la Sociedad de Instrucción Popular, para abordar este tema conversamos con el investigador Rodrigo Bravo, indicó que este edificio es de la época de 1910, formando parte de la ruta mistraliana, en esa época se inició la educación para adultos, con estos fines de creó, apuntando a la educación obrera.

El programa se puede ver completo aquí





​



​

