13 de febrero de 2026

MAGALLÁNICA DE ORO: CLAUDIA EREBITIS SUMA DOS MEDALLAS DORADAS EN PANAMERICANO DE TENIS DE MESA EN PARAGUAY

La tenimesista natalina se consagró campeona en equipos y dobles damas en Asunción, tras disputar 17 partidos en cinco días y vencer a potencias como Brasil.

Claudia Erebitis junto a Jacqueline Díaz y Miriam Castro

Claudia Erebitis volvió a dejar el nombre de Puerto Natales y de la Región de Magallanes en lo más alto del tenis de mesa continental. La deportista logró dos medallas de oro durante el Panamericano Máster disputado entre el 2 y el 7 de febrero en Asunción, Paraguay, torneo que reunió a 220 competidores, 42 de ellos chilenos.

En la competencia, Erebitis disputó 17 partidos en solo cinco días. En equipos solo registraron una derrota ante Brasil por 3-2, imponiéndose luego con autoridad ante sus rivales. En dobles damas, protagonizaron uno de los grandes golpes del torneo al vencer a las representantes brasileñas, habituales protagonistas del podio, y quedarse con el primer lugar ante el equipo local de Paraguay.

La natalina, de 55 años y activa en el circuito internacional desde 2022, destacó la complejidad de competir sin entrenamientos previos junto a sus compañeras Jacqueline Díaz y Miriam Castro, ambas de la zona centro del país. Esto, debido a que los equipos se conforman por categoría etaria y disponibilidad. “Llegar y jugar con alguien que nunca has entrenado es un desafío”, comentó, valorando además las exigentes condiciones climáticas en Paraguay, donde debieron enfrentar temperaturas cercanas a los 37 grados.

Ahora, la magallánica ya proyecta su próximo desafío: el Iberoamericano que se disputará en Lima a fines de marzo y primeros días de abril, donde buscará defender el título en dobles damas.

foto juzgado natales

TURISTAS RUSOS Y ESTADOUNIDENSE SANCIONADOS POR USO DE FUEGO EN TORRES DEL PAINE

MAGALLANES LOGRA 13 PODIOS EN LA COPA TRILOGÍA DEL AGUA 2026

Leer Más

La delegación regional destacó en pruebas de aguas abiertas disputadas en mar y río, consolidando su presencia competitiva en el sur del país.

La delegación regional destacó en pruebas de aguas abiertas disputadas en mar y río, consolidando su presencia competitiva en el sur del país.

COMENZÓ SEGUNDA POSTULACIÓN AL FUAS 2026: REVISA PLAZOS Y BENEFICIOS DISPONIBLES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

enamorados

PREVIA DEL DÍA DE LOS ENAMORADOS: 81% DE LOS CHILENOS DECLARA SENTIRSE QUERIDO, AUNQUE EL INDICADOR CAE A NIVEL GLOBAL

Estancia Río Verde

MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE DENUNCIA GRAVE CASO DE MALTRATO ANIMAL