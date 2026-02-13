MAGALLÁNICA DE ORO: CLAUDIA EREBITIS SUMA DOS MEDALLAS DORADAS EN PANAMERICANO DE TENIS DE MESA EN PARAGUAY

Claudia Erebitis volvió a dejar el nombre de Puerto Natales y de la Región de Magallanes en lo más alto del tenis de mesa continental. La deportista logró dos medallas de oro durante el Panamericano Máster disputado entre el 2 y el 7 de febrero en Asunción, Paraguay, torneo que reunió a 220 competidores, 42 de ellos chilenos.

En la competencia, Erebitis disputó 17 partidos en solo cinco días. En equipos solo registraron una derrota ante Brasil por 3-2, imponiéndose luego con autoridad ante sus rivales. En dobles damas, protagonizaron uno de los grandes golpes del torneo al vencer a las representantes brasileñas, habituales protagonistas del podio, y quedarse con el primer lugar ante el equipo local de Paraguay.

La natalina, de 55 años y activa en el circuito internacional desde 2022, destacó la complejidad de competir sin entrenamientos previos junto a sus compañeras Jacqueline Díaz y Miriam Castro, ambas de la zona centro del país. Esto, debido a que los equipos se conforman por categoría etaria y disponibilidad. “Llegar y jugar con alguien que nunca has entrenado es un desafío”, comentó, valorando además las exigentes condiciones climáticas en Paraguay, donde debieron enfrentar temperaturas cercanas a los 37 grados.

Ahora, la magallánica ya proyecta su próximo desafío: el Iberoamericano que se disputará en Lima a fines de marzo y primeros días de abril, donde buscará defender el título en dobles damas.