CANCILLERÍA CONFIRMA QUE CHILE ENVIARÁ AYUDA HUMANITARIA A CUBA

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó que el Gobierno chileno enviará ayuda humanitaria a Cuba.

En un punto de prensa, el canciller aseguró que "estamos decididos a prestar ayuda humanitaria para el pueblo de Cuba".

"Estamos evaluando la magnitud del aporte", agregó la autoridad, precisando que será "de carácter absolutamente humanitario destinado al pueblo cubano a través de agencias de Naciones Unidas".

El secretario de Estado añadió que "haremos un esfuerzo de ayuda humanitaria, sobre todo tomando en cuenta la dramática situación que está viviendo" el país.

En la instancia, explicó que los recursos se obtendrán mediante el fondo especial "Chile contra el hambre y la pobreza".

Cuestionamientos sobre "presiones" del PC por envío de ayuda

En cuanto a los cuestionamientos de distintos parlamentarios por las eventuales presiones del Partido Comunista al Gobierno para el envío de ayuda humanitaria, Alberto van Klaveren respondió que "la verdad es que nosotros estamos siendo pauteados por un drama humanitario que se extiende ya hace bastante tiempo".



"Todos sabemos que hay una situación muy compleja en Cuba, que hay una población que padece hambre y que también hay cortes permanentes de energía", complementó.

En este sentido, confirmó que habló el pasado miércoles con la embajadora en La Habana y comentó que ella confirmó "la gravedad de la situación".

"Eso es lo que nos mueve a prestar ayuda humanitaria, como también lo hemos hecho en el caso de Ucrania, en el caso de Gaza, más allá de las características del régimen político", planteó el ministro.

Consultado por posibles represalias, el canciller enfatizó que "no tendría por qué haber alguna consecuencia de ese tipo. Estados Unidos no va a objetar una ayuda humanitaria".

Fuente: 24horas.cl



​



​

