CORREOSCHILE HABILITA ENVÍOS GRATUITOS PARA APOYAR A COMUNAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

Con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas por los incendios forestales en el sur del país, CorreosChile habilitó una campaña de envíos gratuitos destinada a personas naturales que deseen colaborar con quienes resultaron damnificados en distintas comunas de las regiones de Ñuble y Biobío.

Desde la empresa informaron que la iniciativa considera el servicio de Paquetería Express, permitiendo realizar envíos de hasta 10 kilos sin costo alguno. Estos pueden ser gestionados desde cualquiera de las sucursales de CorreosChile a lo largo del país, con destino a comunas y localidades afectadas por la emergencia, o a los puntos más cercanos definidos para la recepción de ayuda.

El gerente general de CorreosChile, Ignacio Liberman, explicó que esta medida busca mantener conectadas a las personas que han visto afectadas sus condiciones de vida producto de los incendios. “Somos una empresa esencial para Chile, que cumple día a día un rol estratégico y social, y es en este rol que hemos dispuesto de nuestra logística para ir en ayuda de quienes más lo requieren hoy, tal como lo hemos hecho en contingencias de esta envergadura”, señaló.

Desde la empresa precisaron que el beneficio está orientado exclusivamente a personas naturales y que los envíos deben cumplir con las condiciones físicas del servicio, considerando que la suma de los lados del paquete no puede superar los tres metros y que ninguno de sus lados puede exceder los dos metros.

CorreosChile reiteró el llamado a canalizar la ayuda de manera responsable y organizada, utilizando su red logística como una vía segura para hacer llegar apoyo concreto a las familias afectadas por esta emergencia en el centro sur del país.





