19 de enero de 2026

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

borickastincendios

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, el Presidente Gabriel Boric destacó la necesidad de una coordinación transversal entre el actual Gobierno y la próxima administración, tras confirmar contactos directos con el Mandatario electo, José Antonio Kast.

Durante su vocería en Concepción, el Mandatario informó que sostuvo una conversación con Kast con el objetivo de compartir información relevante sobre la situación que enfrenta la zona centro-sur y coordinar acciones frente a la catástrofe.

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, el Presidente Gabriel Boric destacó la necesidad de una coordinación transversal entre el actual Gobierno y la próxima administración, tras confirmar contactos directos con el Mandatario electo, José Antonio Kast.

Durante su vocería en Concepción, el Mandatario informó que sostuvo una conversación con Kast con el objetivo de compartir información relevante sobre la situación que enfrenta la zona centro-sur y coordinar acciones frente a la catástrofe.

Fuente: cooperativa.cl



CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

​El Presidente informó que conversó con su sucesor para compartir información sobre la emergencia y se estima que el lunes se junte con él en La Moneda.

incendio penco

¿EN QUÉ CONSISTE? PRESIDENTE BORIC DECRETA ESTADO DE CATÁSTROFE EN ÑUBLE Y BIOBÍO POR INCENDIOS FORESTALES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

borickastincendios

INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

Aton_1119050

INCENDIOS FORESTALES EN CHILE: 24 FOCOS ACTIVOS EN COMBATE A NIVEL NACIONAL CON MAYOR CONCENTRACIÓN EN ÑUBLE Y BIOBÍO

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

Vistia profesional a Retén de Pampa Guanaco

FISCALIZACIÓN CONJUNTA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA DE TIERRA DEL FUEGO Y SERNAPESCA SE DESPLEGÓ A LAGO BLANCO