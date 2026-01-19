INCENDIOS EN ÑUBLE Y BIOBÍO: PRESIDENTE BORIC ANUNCIA COORDINACIÓN Y REUNIÓN CON KAST

En medio de la emergencia por los incendios forestales que afectan a Ñuble y Biobío, el Presidente Gabriel Boric destacó la necesidad de una coordinación transversal entre el actual Gobierno y la próxima administración, tras confirmar contactos directos con el Mandatario electo, José Antonio Kast.

Durante su vocería en Concepción, el Mandatario informó que sostuvo una conversación con Kast con el objetivo de compartir información relevante sobre la situación que enfrenta la zona centro-sur y coordinar acciones frente a la catástrofe.

Fuente: cooperativa.cl



