CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de enero, un 63% está de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Además, un 45% estima que la salida de Maduro tendrá un efecto positivo para Chile.

En este contexto, un 95% considera que Maduro es culpable de imponer una dictadura; un 93%, de violar los derechos humanos de los venezolanos; y un 74%, de tráfico de drogas.

Al mismo tiempo, un 65% cree que EE.UU. es quien está tomando las decisiones de gobierno en Venezuela, aunque un 54% está en desacuerdo con ese rol y un 53% piensa que el mejor camino es llamar a elecciones.

Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

Aprobación al gobierno

Por otra parte, al ser consultados sobre si aprueban o desaprueban la forma en que Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, un 37% respondió que aprueba la gestión del Presidente, mientras que un 57% la desaprueba.

En tanto, frente a la pregunta “¿Cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast?”, un 58% de los encuestados opina que al país le irá “muy bien o bien”; un 20% respondió “regular” y un 18%, “mal o muy mal”.

​Respecto de las expectativas del próximo gobierno, un 52% tiene una visión positiva sobre la economía (+22 puntos); un 49%, sobre el empleo; un 46%, sobre su situación personal y familiar (+14 puntos); un 43%, sobre la inmigración (+38 puntos); y un 40%, sobre la delincuencia (+33 puntos).

