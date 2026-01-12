Punta Arenas,
12 de enero de 2026

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

​Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

venezuela2026

En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana de enero, un 63% está de acuerdo con la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Además, un 45% estima que la salida de Maduro tendrá un efecto positivo para Chile.

En este contexto, un 95% considera que Maduro es culpable de imponer una dictadura; un 93%, de violar los derechos humanos de los venezolanos; y un 74%, de tráfico de drogas.

Al mismo tiempo, un 65% cree que EE.UU. es quien está tomando las decisiones de gobierno en Venezuela, aunque un 54% está en desacuerdo con ese rol y un 53% piensa que el mejor camino es llamar a elecciones.

Asimismo, 67% cree que la mayoría de los venezolanos que viven actualmente en nuestro país se irán con el tiempo.

Aprobación al gobierno

Por otra parte, al ser consultados sobre si aprueban o desaprueban la forma en que Gabriel Boric está conduciendo su gobierno, un 37% respondió que aprueba la gestión del Presidente, mientras que un 57% la desaprueba.

En tanto, frente a la pregunta “¿Cómo cree usted que le irá a Chile con el nuevo gobierno de José Antonio Kast?”, un 58% de los encuestados opina que al país le irá “muy bien o bien”; un 20% respondió “regular” y un 18%, “mal o muy mal”.

Respecto de las expectativas del próximo gobierno, un 52% tiene una visión positiva sobre la economía (+22 puntos); un 49%, sobre el empleo; un 46%, sobre su situación personal y familiar (+14 puntos); un 43%, sobre la inmigración (+38 puntos); y un 40%, sobre la delincuencia (+33 puntos).

Fuente: biobiochile.cl



CADEM: 65% PIENSA QUE EL 2026 SERÁ UN MEJOR AÑO, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA (52%)

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

LA COSTANERA ES TUYA 2026 (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS REALIZÓ PRIMERA VERSIÓN 2026 DE "LA COSTANERA ES TUYA"

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CADEM: 63% APOYA INTERVENCIÓN DE EEUU EN VENEZUELA Y 45% VE IMPACTO POSÍTIVO PARA CHILE

record para las exportaciones chilenas

2025: AÑO RÉCORD PARA LAS EXPORTACIONES CHILENAS CON ENVÍOS POR MÁS DE US$107.000 MILLONES

AMIGO DE LA FAMILIA 11 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

puntaarenas

FAMILIAS GYSLING Y YACONI IMPULSAN PROYECTO PORTUARIO EN PUNTA ARENAS EN LA ZONA DE CABO NEGRO: PODRÍA PARTIR EN 2029