2 de enero de 2026
CADEM: 65% PIENSA QUE EL 2026 SERÁ UN MEJOR AÑO, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA (52%)
Encuesta CADEM.
- En ese contexto, 25% (+5pts) tiene pensado comprarse un auto, 21% (+3pts) una casa y 52% (+1pto) tiene previsto viajar.
- 67% (+1pto) planea bajar de peso, especialmente las mujeres (76%). Además, 56% (+3pts) quiere hacer más deporte o suscribirse en un gimnasio. 75% (-2pts) asegura que implementará nuevos hábitos saludables y 41% (+5pts) está considerando dejar algún hábito o adicción.
- En cuanto a relaciones personales, a 15% (-7pts) le gustaría encontrar pareja, un 8% tiene planeado casarse y 5% (+1pto) planifica tener un hijo.
- En materia laboral, 25% (+1pto) planea cambiarse de trabajo, 39% (+3pts) quiere iniciar o continuar un emprendimiento y 27% (-1pto) tiene como meta lograr un ascenso.
- En temas de salud, 22% (-1pto) tiene pensado operarse o iniciar algún tratamiento médico y 24% piensa comenzar o continuar con terapia psicológica o psiquiátrica.
- Por otra parte, esta semana WOM es número uno en publicidad memorable con 10%, seguida por Entel (9%) y Falabella (7%). En marcas relevantes, Colun se lleva el primer lugar con 12%. Le siguen Lider (11%) y Soprole (9%).
- WhatsApp continúa siendo la plataforma preferida para informarse con 69% (-4pts). Más atrás están Instagram (62%, -1pto) y la televisión abierta (58%, +1pto). Sólo 24% menciona los diarios nacionales.
- Las radios lideran como el medio más confiable con 57%, 13 puntos menos que en el mes de abril, mientras que las redes sociales son la principal plataforma de publicidad.
- Mega tiene el mejor matinal de la televisión chilena (31%) y el mejor noticiero central (29%). En tanto, radio Biobío continúa siendo la mejor radio para informarse (38%) y el mejor sitio web (23%). El Mercurio es elegido como el mejor diario (18%).
- En el ranking semanal, dar el primer abrazo a alguien del sexo opuesto es el ritual favorito de Año Nuevo (20%), seguido por comer 12 uvas (13%).
Fuente: cadem.cl
Noticias
Relacionadas
CADEM: 65% PIENSA QUE EL 2026 SERÁ UN MEJOR AÑO, ESPECIALMENTE EN LO RELATIVO A SU SITUACIÓN ECONÓMICA (52%)
Encuesta CADEM.
Encuesta CADEM.
Noticias
Destacadas