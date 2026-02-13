Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

13 de febrero de 2026

INICIÓ ENTREGA DE KITS PARA CHAPUZÓN KIDS 2026

P ara quienes aún no hayan acudido el proceso continuará mañana sábado entre las 11:00 y las 13:00 horas.

RETIRO DE KITS (4)

La Municipalidad de Punta Arenas comenzó este viernes la entrega de kits para los mil niños y niñas inscritos en el Chapuzón Kids 2026, actividad que se realizará mañana sábado 14 de febrero en el sector contiguo a las letras de Punta Arenas, de la Avenida Costanera del Estrecho.

El encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, informó que durante la jornada ya se inició el retiro de morrales y poleras, proceso que continuará mañana entre las 11:00 y las 13:00 horas para quienes aún no hayan acudido. "Completamos los mil cupos y estamos muy contentos por ello. A contar de las 14:00 horas comenzará la animación con música en vivo y cerca de las 14:45 horas se realizará el ingreso al sector de playa, donde ya está todo dispuesto", explicó.

Desde la organización detallaron que el perímetro quedará completamente delimitado durante la tarde de hoy y que el evento contará con el apoyo de la Policía Marítima, guardias de seguridad, tres ambulancias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos, como parte del plan preventivo dispuesto para la jornada.

En tanto, Trinidad Amézaga, jefa de tienda de Blumar, destacó que por tercer año consecutivo la empresa regional respalda la iniciativa, entregando mil kits consistentes en morral y polera para los participantes. "Al momento de la inscripción se generó un código QR, que el adulto responsable debe presentar en el punto habilitado en la Costanera para retirar la mochila y la polera, pudiendo elegir la talla disponible. Además, mañana estaremos presentes con nuestro toldo y tendremos una colación sorpresa para los niños que participen", señaló.

La Municipalidad informó que los cortes de tránsito en Avenida Costanera, entre Colón y Paraguaya, se extenderán aproximadamente entre las 13:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda a las familias acudir con anticipación y considerar estacionamientos en sectores cercanos.

Asimismo, se reiteró el llamado a que los niños asistan con calzado adecuado para ingresar al agua y acompañados de su adulto responsable debidamente identificado. Desde la administración comunal señalaron que durante los últimos días se realizó un operativo de limpieza en la playa y que mañana se efectuará un nuevo repaso, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo de esta actividad familiar.


CHAPUZÓN KIDS 2026 (1)

PUNTA ARENAS AFINA DETALLES FINALES PARA EL CHAPUZÓN KIDS 2026

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DENUNCIAN IRREGULARIDADES EN NACIONAL DE FÚTBOL SUB-15 EN OSORNO: DELEGACIÓN DE PUNTA ARENAS ACUSA DEFICIENTES CONDICIONES

Leer Más

Buenos Días Región

Buenos Días Región

NACIONAL OSORNO 4
nuestrospodcast
RETIRO DE KITS (4)

INICIÓ ENTREGA DE KITS PARA CHAPUZÓN KIDS 2026

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
RETIRO DE KITS (4)

INICIÓ ENTREGA DE KITS PARA CHAPUZÓN KIDS 2026

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Diseño sin título (1)

CASA DE MONEDA SIGUE VENDIENDO BARRAS DE ORO: DESCUBRE CUÁNTO VALE Y CÓMO COMPRAR

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Patricio Mladinic

PERIODISTA PATRICIO MLADINIC SE ENCUENTRA ESTABLE TRAS SUFRIR UN INFARTO EN MAGALLANES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250