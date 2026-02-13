INICIÓ ENTREGA DE KITS PARA CHAPUZÓN KIDS 2026

La Municipalidad de Punta Arenas comenzó este viernes la entrega de kits para los mil niños y niñas inscritos en el Chapuzón Kids 2026, actividad que se realizará mañana sábado 14 de febrero en el sector contiguo a las letras de Punta Arenas, de la Avenida Costanera del Estrecho.



El encargado de Eventos Municipales, Javier Biskupovic, informó que durante la jornada ya se inició el retiro de morrales y poleras, proceso que continuará mañana entre las 11:00 y las 13:00 horas para quienes aún no hayan acudido. "Completamos los mil cupos y estamos muy contentos por ello. A contar de las 14:00 horas comenzará la animación con música en vivo y cerca de las 14:45 horas se realizará el ingreso al sector de playa, donde ya está todo dispuesto", explicó.



Desde la organización detallaron que el perímetro quedará completamente delimitado durante la tarde de hoy y que el evento contará con el apoyo de la Policía Marítima, guardias de seguridad, tres ambulancias de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y una unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos, como parte del plan preventivo dispuesto para la jornada.



En tanto, Trinidad Amézaga, jefa de tienda de Blumar, destacó que por tercer año consecutivo la empresa regional respalda la iniciativa, entregando mil kits consistentes en morral y polera para los participantes. "Al momento de la inscripción se generó un código QR, que el adulto responsable debe presentar en el punto habilitado en la Costanera para retirar la mochila y la polera, pudiendo elegir la talla disponible. Además, mañana estaremos presentes con nuestro toldo y tendremos una colación sorpresa para los niños que participen", señaló.



La Municipalidad informó que los cortes de tránsito en Avenida Costanera, entre Colón y Paraguaya, se extenderán aproximadamente entre las 13:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda a las familias acudir con anticipación y considerar estacionamientos en sectores cercanos.



Asimismo, se reiteró el llamado a que los niños asistan con calzado adecuado para ingresar al agua y acompañados de su adulto responsable debidamente identificado. Desde la administración comunal señalaron que durante los últimos días se realizó un operativo de limpieza en la playa y que mañana se efectuará un nuevo repaso, con el objetivo de garantizar las mejores condiciones posibles para el desarrollo de esta actividad familiar.





