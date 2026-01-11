Juguemos en Verano: Consejos para promover el bienestar de las niñas y niños

Las vacaciones de verano son un momento especial en la vida familiar. Durante este período, el mundo adulto está llamado a generar experiencias cotidianas que releven el protagonismo de niños y niñas y a promover su bienestar integral. Para ello, la Subsecretaría de Educación Parvularia comparte algunas recomendaciones dirigidas a las familias.

"El verano nos entrega valiosas oportunidades para compartir y realizar actividades centradas en los gustos e intereses de las niñas y niños. Es importante escucharlos y respetar sus opiniones, pues siempre tenemos mucho que aprender de ellas y ellos. Junto con resguardar el autocuidado, el llamado es a que promovamos el juego, la exploración y paseos que les permitan desarrollar su creatividad, mediante experiencias pertinentes que permitan atender a su curiosidad innata", indicó la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano.

Es importante la mediación de las personas adultas para privilegiar actividades lúdicas sin uso de pantallas, que promuevan el movimiento y la exploración de las infancias, el encuentro y el juego con sus pares. Una gran oportunidad para las familias es descubrir y visitar la oferta que ofrecen municipios y centros culturales y comunitarios como, por ejemplo, bibliotecas, museos o espacios públicos como parques y plazas, que enriquecen experiencias significativas en la vida de las niñas y niños.

"El juego es el lenguaje de las infancias y un principio central de la Educación Parvularia, que se debe resguardar y potenciar en todo momento. Actividades como disfrazarse, inventar historias, pintar, interpretar roles, compartir una lectura, o crear con materiales reutilizables como cajas o cilindros de cartón, puede proporcionar horas de diversión y aprendizaje, además de fortalecer vínculos e interacciones significativas", agregó la subsecretaria Lagos.

A continuación, algunos consejos para promover el bienestar integral de las niñas y niños durante este período de vacaciones.

Jugar es aprender





Las vacaciones deben ser sinónimo de juego y exploración. Promueva que disfruten de actividades que les gusten, como pintar, armar figuras con bloques, interpretar roles, cantar, bailar, entre otros.

El juego favorece el desarrollo integral, estimulando conexiones neuronales, apoyando el desarrollo de funciones cognitivas y emocionales, y fortaleciendo la socialización. Además, impulsa la creatividad y la curiosidad, elementos claves para el bienestar.

Las guaguas, niñas y niños se entretienen observando, explorando y manipulando distintos tipos de objetos, y no requieren, por tanto, juguetes o elementos costosos. El explorar y jugar con materiales como botellas de plástico vacías, tapas, cajas de distintos tamaños, tubos de cartón, potencia la creatividad y les permite imaginar mundos y escenarios posibles.

Al jugar, niñas y niños interactúan, asumen roles y practican valores como la empatía, la colaboración y el respeto por otras personas.

Promovamos su protagonismo





Dialogar y escuchar activamente a las guaguas, niñas y niños es clave para conocer sus gustos, necesidades e intereses. Así podrá saber qué sienten, quieren, desean, piensan y creen, de manera que las propuestas que se realicen potencien su protagonismo.

Es importante involucrarlos en las decisiones cotidianas de la vida familiar, como elegir a dónde ir, qué actividad realizar o cómo organizar un paseo, pues ello fortalece su sentido de pertenencia, su ciudadanía y su protagonismo.

Disfrutemos al aire libre





Privilegiar visitas a parques y áreas verdes. El contacto con la naturaleza permite desarrollar distintas habilidades en las niñas y niños, promoviendo su disfrute y goce por la naturaleza. Estas experiencias y las conversaciones sobre ellas desarrollan habilidades y promueven el cuidado y respeto por el entorno natural y cultural.

En un lugar con sombra, haga un picnic, organizando lo que necesitan para esta actividad. Pueden hacer una lista y chequéenla en conjunto, lo que fortalece las habilidades de organización, anticipación, coordinación y cooperación, además de disfrutar de espacios sociales en familia.

Aproveche la oferta de los municipios, centros culturales y comunitarios, y espacios deportivos, para ir con las niñas y niños y realizar actividades. El verano puede ser una gran oportunidad de visitar espacios importantes para la comunidad, que no se visitan durante el resto del año.

Hábitos y resguardos





Si bien durante este período pueden flexibilizarse ciertas actividades, como por ejemplo despertarse o acostarse más tarde, ello implica que se mantengan ciertas rutinas claves como: alimentación saludable, higiene y lavado de dientes, entre otros.

Dado el calor, recuerde la importancia de la hidratación permanente de las niñas y niños, así como la aplicación de protección solar. Privilegie el uso de gorros o sombreros, y de ropa, en lo posible, con filtro UV.

Maletines





En la línea de promover el desarrollo integral de niños y niñas, la Subsecretaría de Educación Parvularia dispone de diversos Maletines Pedagógicos, así como recursos gratuitos dirigidos a familias y comunidades educativas, disponibles en www.parvularia.mineduc.cl

Entre los Maletines se encuentran:

- Maletín de Salud Integral , con orientaciones sobre alimentación saludable, lactancia, salud bucal, cuidado del sueño, vacunas y actividad física.

- Maletín Socioemocional , que entrega herramientas para acompañar el bienestar emocional, los vínculos afectivos y la convivencia respetuosa. que entrega herramientas para acompañar el bienestar emocional, los vínculos afectivos y la convivencia respetuosa.

- Maletín de Inclusión y Diversidad Funcional , orientado a promover prácticas inclusivas y el respeto por la diversidad.

- Maletín de participación en espacios socioculturales , que fortalecen los derechos culturales y el protagonismo desde la primera infancia.

Estos recursos buscan acompañar a las familias en la creación de entornos protectores, sensibles y enriquecedores para el desarrollo y bienestar de niñas y niños, durante el verano y a lo largo de todo el año.

