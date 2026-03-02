TODO UN ÉXITO LA XXVI FIESTA CAMPESINA DEL OVEJERO EN PRIMAVERA

Con una masiva asistencia de público y una variada programación de actividades tradicionales, este fin de semana se desarrolló en Cerro Sombrero una nueva versión de la Fiesta Campesina del Ovejero, certamen que busca poner en valor y reconocer el importante trabajo que realizan hombres y mujeres de campo en la Patagonia.



Las actividades se iniciaron el sábado 28 de febrero en la cancha de jineteadas con la tradicional competencia de Perros Ovejeros, que contó con la participación de 12 competidores provenientes de distintos sectores, entre ellos Coyhaique, Puerto Natales, Villarica y Río Grande. El primer lugar fue obtenido por Andrés Nicol, representante de la comuna de Torres del Paine.



Al mediodía, en el Centro de Eventos La Ponderosa, se llevó a cabo una emotiva ceremonia de reconocimiento a ovejeros destacados de la comuna: don Fernando Muñoz y Manuel González. Asimismo, se distinguió al matrimonio Carvajal Amarante como ganaderos destacados. En esta versión también se entregó un reconocimiento especial a la educadora de párvulos Cecilia Carrasco Levin, valorando su labor realizada en distintas estancias y sectores rurales a través del programa “Jardín Infantil a Distancia”.



La ceremonia contó con la presentación de la agrupación folclórica magallánica “Los Ruiseñores” y del cantor popular Esteban “Chepo” Sepúlveda, quienes aportaron el marco artístico a la jornada.



Durante la tarde-noche, desde las 20:00 horas, se dio inicio a la tradicional Peña, instancia en la que el público disfrutó de la música del DJ Rodrigo Manqui, el humor del Huaso Filomeno, la energía de la banda juvenil Toque de Queda, la música ranchera del grupo nacional Los Kuatreros del Sur y el cierre a cargo del DVDJ Vitoco Mix.



Este domingo, 1° de marzo, estuvo marcado por la esperada competencia de jineteadas. En la categoría Gurupa Surera resultó ganador el jinete Lautaro Oliva, de Tolhuin, mientras que en la categoría Basto con Encimera el triunfo fue para José Cárdenas, representante de Torres del Paine.



Al mediodía, los asistentes pudieron disfrutar de un tradicional almuerzo de cholgas secas, acompañado de la presentación artística de Los Chamanes de la Patagonia y el conjunto folclórico Chalihue, así como tambien disfrutaron de una muestra de esquila de ovejas.



Durante ambas jornadas, el público también recorrió los distintos stands de artesanía y gastronomía local, promoviendo el fomento productivo de emprendedores de la zona. La XXVI versión de esta tradicional fiesta de la comuna de Primavera contó con la animación de Óscar España y Carolina Saldivia, consolidándose una vez más como una de las celebraciones costumbristas más importantes del territorio.



