A FINES DE ENERO SE REALIZARÁ LA VERSIÓN 2026 DE LA FIESTA A LA CHILENA EN TORRES DEL PAINE

​Al ritmo de la cueca y el chamamé se realizó el lanzamiento oficial de la emblemática Fiesta a la Chilena en Villa Cerro Castillo, la actividad que dio el vamos a uno de los eventos culturales mas esperados del verano, contó con la presencia de la alcaldesa Anahí Cárdenas, el delegado provincial Guillermo Ruíz, los concejales Edmundo Bilbao, Silvana Silva, Soraya Rojel y presidente de Club de Rodeo Chileno de Torres del Paine, Juan José Cárdenas.



Para este año destacan las siempre espectaculares jineteadas, que en esta ocasión serán animadas por el destacado relator del Festival Jesús María “Nacho” Besteiro, junto a los payadores locales Erick Oyarzun y Jonathan Hernández, también se realizará la aparta de ganado, habrá comidas típicas, folclore y diversos artistas, destacando la presentación del conjunto A los Cuatro Vientos, quienes son los representantes de Chile en el próximo Festival de Viña del Mar y desde Argentina, Sharon y los caperos del Chamamé.



El evento se realizará el 30, 31 de enero y 1 de febrero, días donde se espera gran cantidad de público tanto de Magallanes como de fuera de la región, principalmente de la provincia argentina de Santa Cruz.



La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, señaló que “estamos muy contentos de poder concretar una nueva versión de esta gran fiesta, contamos con un gran equipo municipal, el apoyo de instituciones como carabineros, bomberos, conaf, salud, el aporte de privados y el trabajo conjunto con el Club de Rodeo Chileno Torres del Payne, todos hacen un gran aporte para que esto se lleve a cabo, así que estoy muy agradecida”.



La autoridad comunal además destacó que “es importante mencionar el apoyo del concejo municipal, que aprobó el presupuesto para esta festividad y los recursos entregados por el Gobierno Regional, sin este apoyo financiero se hace muy difícil”.



Finalmente, extendió la invitación a toda la región de Magallanes; “los insto a que vengan a participar, a disfrutar en familias de lo que estamos preparando para el último fin de semana de enero, contamos con artistas internacionales, nacionales y locales, las actividades camperas y todo lo que se desarrolla en estos tres días, sobre todo para los más pequeños, quienes deben aprender a cultivar nuestras costumbres, siento que en Torres del Paine nuestra cultura y tradiciones están mas vivas que nunca”.



Cabe mencionar que la entrada a los días de festividad es totalmente gratuita, se contará con puestos de ventas de comidas y artesanías, además de los tradicionales asados de corderos en beneficio a la Jornadas por la Rehabilitación.



