FESTIVAL COSTUMBRISTA CHILOTE CONVOCÓ ALREDEDOR DE 10 MIL PERSONAS EN PUERTO NATALES

Con una masiva convocatoria y un ambiente marcado por la música, la danza y la gastronomía tradicional, la 34ª versión del Festival Costumbrista Chilote cerró con un balance altamente positivo tras dos jornadas de actividades en Puerto Natales. Según estimaciones preliminares de la organización, alrededor de 10 mil personas participaron del evento durante el fin de semana.

La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga Bahamonde, valoró la respuesta de la comunidad y el desarrollo del festival, señalando que "estamos muy contentos, muy felices. Más de 10 mil personas se congregaron para acompañar a la comunidad Jesús Nazareno, al municipio y a la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio en esta importante actividad, que busca ser un punto de encuentro y seguir fortaleciendo nuestras raíces chilotas, cultivando la música y la gastronomía tradicional".

La jefa comunal destacó además el comportamiento del público y el trabajo conjunto de los equipos municipales y de la corporación. "La comunidad se portó un siete, no hubo mayores problemas, y agradezco profundamente a todos los equipos de la Corporación, a la municipalidad, a operaciones, maestranza, DIMAO y Medio Ambiente, que permitieron que este evento se desarrollara de muy buena manera, incluso a pesar de la lluvia", indicó.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Cultura, Turismo y Patrimonio, Jorge Vergara Segovia, destacó el carácter familiar y transversal del festival. "Fue un evento que congregó a la familia y a toda la comunidad en general. Tuvimos visitas de la capital regional y también del extranjero. Podemos decir que fue un evento redondito, donde se mantuvieron las tradiciones y una gran gastronomía típica de Chiloé", señaló.

Desde la organización comunitaria, el presidente de la Agrupación Jesús Nazareno, Juan Triviño, expresó su emoción y agradecimiento por el respaldo institucional. "Me siento muy emocionado y contento de ver a nuestras autoridades junto a nosotros, apoyándonos en esta fiesta. Organizamos una fiesta típica chilota, con curanto al hoyo, asado al palo, milcaos, chochoca y otros platos tradicionales, para que la comunidad y especialmente los jóvenes conozcan y valoren esta tradición", comentó.

El festival también contó con la participación de destacados artistas y agrupaciones. Desde el escenario, Freddy Gallardo, integrante del grupo Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla, destacó el vínculo histórico entre Chiloé y Magallanes. "Este es un nexo de corazón y de raíz. Chiloé y Magallanes siempre se han querido, respetado y potenciado, y ojalá que eso nunca sea distinto", señaló.

En la misma línea, José Agüero recordó la larga relación del grupo con la zona. "Desde el año 2008 que nos invitan y no hemos parado. Agradecemos esta oportunidad que nos da la cultura en Puerto Natales, a la alcaldesa, al concejo municipal y a la agrupación Jesús Nazareno", expresó.

El componente dancístico estuvo a cargo, entre otros, del Grupo de Danzas Chilotas Llaukén, cuyo director Juan Carlos Nancuante, conocido como "Chapalele Nancuante", valoró el nivel del evento. "Esta fiesta no tiene nada que envidiar a otras de la región o de Chiloé. La comida, el show y el público son realmente maravillosos. Nos vamos muy contentos", concluyó.

El Festival Costumbrista Chilote se consolida así como una fiesta emblemática del verano en Puerto Natales, fortaleciendo la identidad cultural, el encuentro comunitario y la puesta en valor de las tradiciones del sur de Chile.

