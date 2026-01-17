Punta Arenas,
17 de enero de 2026

VERANO RURAL EN MAGALLANES: FESTIVALES COSTUMBRISTAS Y AVANCES EN PRODUCCIÓN ALIMENTARIA MARCAN LA AGENDA REGIONAL

Patagonia rural

Patagonia rural 16 enero 2026

En una nueva emisión de Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, conducido por Esteban Vera Vásquez, se realizó un repaso por los principales panoramas del verano rural en la Región de Magallanes, junto con los avances en materia de producción alimentaria y desarrollo territorial que están marcando la agenda del sector durante este período estival.

Entre las actividades destacadas se encuentra la edición número 32 del Festival de la Esquila, que se desarrollará los días 24 y 25 de enero en el sector rural de Villa Tehuelches, comuna de Laguna Blanca. El evento contempla demostraciones de esquila, competencias de destrezas campesinas, exhibiciones de perros ovejeros, shows en vivo y gastronomía típica, consolidándose como un espacio de encuentro familiar y puesta en valor del mundo ganadero.

Asimismo, se anunció la realización de la tradicional Fiesta a la Chilena en Villa Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, programada para los días 30, 31 de enero y 1 de febrero. La jornada contará con la participación del relator del Festival de Jesús María, Ignacio “Nacho” Besteiro, junto a los payadores Erick Oyarzún y Jonathan Hernández, además de folclore, comidas típicas y la presentación del conjunto A los Cuatro Vientos.

El programa también informó sobre el Asado más Grande de Tierra del Fuego, que se llevará a cabo el 7 de febrero en la comuna de Porvenir, reuniendo a parrilleros nacionales e internacionales en una competencia que busca rescatar las técnicas tradicionales del asado patagónico, combinando identidad cultural y gastronomía regional.


En el ámbito productivo, Patagonia Rural abordó la segunda sesión de gobernanza del Programa Territorial Integrado (PTI), orientado a fortalecer el trabajo público-privado para promover una producción más sostenible, con identidad territorial y proyección de futuro. A ello se suma el lanzamiento del Plan ASOGAMA, iniciativa que impulsa la comercialización de carne de guanaco, destacando sus propiedades nutricionales, alto contenido proteico, bajo nivel de colesterol y su potencial como alternativa alimentaria competitiva para la región.

Puedes revisar el programa completo aquí

José Luis Catalán

ESQUILADOR MAGALLÁNICO RELATA SU EXPERIENCIA EN OCEANÍA Y LAS DIFERENCIAS CON MAGALLANES

EL 21 DE ENERO INICIAN OBRAS DE CONSERVACIÓN DE VÍAS EN PUNTA ARENAS

Leer Más

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos y la intervención de 14 tramos priorizados, con trabajos que comenzarán en Avenida Bulnes y se extenderán hasta marzo de 2027.

dinero

CHILE SE UBICÓ ENTRE LOS PAÍSES CON MENOR INFLACIÓN EN AMÉRICA LATINA AL CERRAR 2025

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

VERANO RURAL EN MAGALLANES: FESTIVALES COSTUMBRISTAS Y AVANCES EN PRODUCCIÓN ALIMENTARIA MARCAN LA AGENDA REGIONAL

cerro sombrero 1

AVISO SOBRE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CERRO SOMBRERO

directorfosismagallanes

DIRECTOR REGIONAL DEL FOSIS RESALTA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA TRAS RESULTADOS CASEN 2024 Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES EN MAGALLANES

