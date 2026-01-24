Punta Arenas,
24 de enero de 2026

FESTIVAL DE LA ESQUILA DE VILLA TEHUELCHES CELEBRA SU EDICIÓN 32 CON TORNEO, MÚSICA Y TRADICIÓN CAMPESINA

​ Almorzando con Checho ​

Almorzando con Checho Esteban Vera

En conversación con el programa Almorzando con Checho, producido por Polar Comunicaciones. El concejal del Municipio de Laguna Blanca, Esteban Vera Vázquez, dio a conocer los detalles de la edición número 32 del Festival de la Esquila que se desarrollará en Villa Tehuelches, comuna de Laguna Blanca, durante  este fin de semana (24 y 25 de enero).

El evento contará con la realización de la quinta edición del torneo de esquirla, que durante este año contará con la participación de 17 participantes, que incluye la participación de cinco mujeres, de las cuales cuatro participarán en el torneo amateur y una competidora proveniente de República Checa en categoría experto.

El concejal destacó que "la realización de este festival busca brindar un espacio de reconocimiento a los esquiladores de la zona mediante un reconocimiento de su labor más allá de una forma de trabajo".

Entre la parrilla de artistas que se presentarán el día sábado se encuentran Héctor Olavarría, Clan Quinchaman, 7 de Julio, Jet Set banda tributo a Soda Stereo, Tiza Roja, Altoke Pablito y Benja Duarte.

En cambio, el día domingo se presentarán Renacer del Pago, Los Pioneros del Sur, Chamanes de la Patagonia, Banda Sensation, Tus Príncipes, Grupo Fantasía y la jornada cerrará con el concierto de Garras de Amor.

A lo anterior se le suma que durante la jornada se realizarán diversidad de competiciones en diversas áreas, además de muestras de esquilas y degustación de comida local de la zona, además de un punto de acopio para la recolección de insumos para las personas afectadas en los incendios de las regiones de Biobío y Ñuble.


SAR MAGALLANES ES LLAMADO A APOYAR EN LA REGIÓN DEL BIOBÍO

MUNICIPIO INICIA RENOVACIÓN DE CAMILLAS CLÍNICAS EN CESFAM MATEO BENCUR Y SAR DAMIANOVIC

​La inversión busca elevar los estándares de atención, seguridad y comodidad para usuarios y funcionarios de la red municipal de salud.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA SUJETO QUE GOLPEÓ Y PERSIGUIÓ CON MOTOSIERRA A SU PAREJA EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

FESTIVAL DE LA ESQUILA DE VILLA TEHUELCHES CELEBRA SU EDICIÓN 32 CON TORNEO, MÚSICA Y TRADICIÓN CAMPESINA

INACH Y ANTARCTICA21 FIRMAN CONVENIO PARA MONITOREAR EL MEDIOAMBIENTE DEL OCÉANO AUSTRAL

ASOCIACIÓN DE HOTELES Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE TORRES DEL PAINE LANZA OFICIALMENTE LA TEMPORADA INVERNAL 2026