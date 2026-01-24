FESTIVAL DE LA ESQUILA DE VILLA TEHUELCHES CELEBRA SU EDICIÓN 32 CON TORNEO, MÚSICA Y TRADICIÓN CAMPESINA

En conversación con el programa Almorzando con Checho, producido por Polar Comunicaciones. El concejal del Municipio de Laguna Blanca, Esteban Vera Vázquez, dio a conocer los detalles de la edición número 32 del Festival de la Esquila que se desarrollará en Villa Tehuelches, comuna de Laguna Blanca, durante este fin de semana (24 y 25 de enero).

El evento contará con la realización de la quinta edición del torneo de esquirla, que durante este año contará con la participación de 17 participantes, que incluye la participación de cinco mujeres, de las cuales cuatro participarán en el torneo amateur y una competidora proveniente de República Checa en categoría experto.

El concejal destacó que "la realización de este festival busca brindar un espacio de reconocimiento a los esquiladores de la zona mediante un reconocimiento de su labor más allá de una forma de trabajo".



Entre la parrilla de artistas que se presentarán el día sábado se encuentran Héctor Olavarría, Clan Quinchaman, 7 de Julio, Jet Set banda tributo a Soda Stereo, Tiza Roja, Altoke Pablito y Benja Duarte.



En cambio, el día domingo se presentarán Renacer del Pago, Los Pioneros del Sur, Chamanes de la Patagonia, Banda Sensation, Tus Príncipes, Grupo Fantasía y la jornada cerrará con el concierto de Garras de Amor.



A lo anterior se le suma que durante la jornada se realizarán diversidad de competiciones en diversas áreas, además de muestras de esquilas y degustación de comida local de la zona, además de un punto de acopio para la recolección de insumos para las personas afectadas en los incendios de las regiones de Biobío y Ñuble.



